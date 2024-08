Ferdinand Knauß ist Cicero-Redakteur. Sein Buch „ Merkel am Ende. Warum die Methode Angela Merkels nicht mehr in unsere Zeit passt “ ist 2018 im FinanzBuch Verlag erschienen.

Die Zahlen offenbaren erneut das wachsende Desaster der deutschen Einwanderungsgesellschaft. Die Bundespolizei hat allein in ihrem Zuständigkeitsbereich (Bahnhöfe, Flughäfen, Grenzkontrollen und anderes) im vergangenen Jahr einen Anstieg der Straftaten um 12,5 Prozent registriert. Zitat aus dem aktuellen Bericht: „Wie bereits in den letzten Jahren sind insbesondere die Großstadtbahnhöfe von Gewaltdelikten betroffen. Dennoch werden zunehmend auch schwerste Delikte in kleinstädtischen oder ländlichen Gebieten sowie in Zügen festgestellt.“

Noch beängstigender, weil aktueller, sind die schon vor einigen Tagen bekannt gewordenen Zahlen der Bundespolizei zur Messergewalt im ersten Halbjahr dieses Jahres: 430 Messertaten an Bahnhöfen, Flughäfen und bei Grenzkontrollen. Im ersten Halbjahr 2023 waren es noch 391. Das lässt erahnen, wie katastrophal die gesamte Polizeiliche Kriminalstatistik für 2024 ausfallen dürfte, nachdem schon die für 2023 erschütternd war.