Kants Friedensschrift ist bis heute viel rezipiert und nicht nur Gegenstand der Rechtsphilosophie, sondern manchmal auch Gegenstand von Festreden, etwa zu seinem 300. Geburtstag, der auf das aktuelle Jahr fällt. Jüngst zum Beispiel von Bundeskanzler Olaf Scholz, der sich überaus selektiv aus dieser Friedensschrift bediente, um, was schon viele Staatsmänner vor ihm getan haben, den Philosophen so zu interpretieren, wie es gerade in die eigene politische Agenda passte. Das ist aber ein anderes Thema.