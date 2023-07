Am 14.7. thematisierten die wichtigsten ARD-Nachrichtenformate, Tagesschau und Tagesthemen, eine afrikanische Region, die sonst eher im Windschatten medialer Aufmerksamkeit liegt – die bitterarme äthiopische Nordprovinz Tigray. Dort sei mit einer akuten Hungersnot zu rechnen. Das ist so weit nicht außergewöhnlich – hatte es doch in den vergangenen Monaten wiederholt in nationalen und internationalen Medien Warnungen gegeben, am Horn von Afrika drohe eine Hungerkatastrophe.

Aufhorchen ließ allerdings der Hinweis, die Gefahr einer umfassenden Hungersnot sei teilweise dadurch bedingt oder werde dadurch verschärft, dass die UN und die USA ihre Nahrungsmittelhilfe eingestellt haben. Begründet wurde dieser gravierende Schritt damit, dass es zu Raub und Plünderung von Hifslieferungen in der bis Ende 2022 von einem Krieg heimgesuchten Region Tigray gekommen war und Nahrungsmittel auf dem Markt teuer verkauft wurden.