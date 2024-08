Anfang August hat der russische Präsident Wladimir Putin ein Gesetz unterzeichnet, das vom 1. November an das Mining von Kryptowährungen legalisiert, was der Kreml als praktisches Instrument zur Umgehung internationaler Sanktionen und zum Auffüllen seines Haushalts betrachtet. Das Mining von Kryptowährungen ist äußerst energieintensiv, aber alles, was dafür benötigt wird, ist Elektrizität – und die ist in Russland im Überfluss vorhanden. Doch selbst für Russland könnte ein unkontrollierter Anstieg des Stromverbrauchs zu einer Stromknappheit in bestimmten Regionen führen, die bereits mit den Sanktionen und dem Krieg in der Ukraine zu kämpfen haben.

Dies ist ein zunehmend prekäres Problem für ein Land, das auf der Suche nach neuen Einkommensquellen beschlossen hat, seine Datenwirtschaft auszubauen. Der Markt für Rechenzentren in Russland wuchs im Jahr 2023 um 21 Prozent, wobei dieser Anstieg durch den Einsatz von in Russland hergestellten Geräten und russischen Cloud-Diensten begünstigt wurde. Das Rechenzentrum in der Nähe von Balakowo wird so viel Strom verbrauchen wie die gesamte Stadt mit ihren 200.000 Einwohnern und mehreren Produktionsstätten. Ganz zu schweigen von der erwarteten Zunahme digitaler Dienste und der eventuellen Einführung künstlicher Intelligenz.

Schnell wachsende Nachfrage

Einfach ausgedrückt: Die Entwicklung einer digitalen Wirtschaft erfordert eine zuverlässige Strominfrastruktur, die Datensicherheit und einen ausgereiften IT-Sektor gewährleistet. Eine unterbrechungsfreie Stromversorgung ist also nicht nur für die Annehmlichkeiten des täglichen Lebens wichtig, sondern auch für einen aufblühenden Technologiemarkt. Und obwohl Russland zu den größten Energieproduzenten der Welt gehört, besteht das Risiko, dass die Nachfrage schneller wächst, als Moskau neue Infrastrukturen bauen kann. Im vergangenen Jahr stieg der Stromverbrauch um 1,4 Prozent und erreichte ein Rekordvolumen von 1,1 Billionen Kilowatt pro Stunde. Auch der Stromverbrauch erreichte mit 171,1 Gigawatt einen historischen Höchststand. Darüber hinaus verkauft Russland viel Strom: In der ersten Hälfte des Jahres 2024 exportierte es 3,5 Milliarden kWh nach Kasachstan, 600 Millionen kWh in die Mongolei und 500 Millionen kWh nach China.

Erschwerend kommt die Beschaffenheit des russischen Stromnetzes hinzu. Jede Region hat ihre eigenen Energieprobleme, und die Versorgung kann mit dem Wechsel der Jahreszeiten stark schwanken. Das einheitliche Energiesystem Russlands tut sein Möglichstes, um den Betrieb zu zentralisieren, aber das Land ist so riesig und die Bevölkerungszentren sind so weit voneinander entfernt, dass es schwierig ist, die Kapazitäten gleichmäßig zu verteilen. Einige Regionen können überhaupt nicht miteinander verbunden werden. Das erklärt auch, warum Russland Energie in nahe gelegene Auslandsmärkte exportiert, aber dennoch regionale Defizite aufweisen kann.

Stromabschaltungen im Süden des Landes

Die Energiewirtschaft ist daher möglicherweise nicht in der Lage, den Ambitionen des Kremls gerecht zu werden, die Energieproduktion für neue IT-Unternehmen zu steigern, die Stromverteilung auszugleichen, Defizite in bestimmten Regionen zu überwinden und buchstäblich die Lichter am Leuchten zu halten. Schon jetzt sind einige Regionen nicht in der Lage, den Anstieg des Stromverbrauchs zu bewältigen. Im Südosten Sibiriens ist es beispielsweise unmöglich, neue Großverbraucher anzuschließen, und im Süden mussten Stromabschaltungen eingeführt werden, um die stärkere Belastung der Netze während sommerlicher Temperaturspitzen zu bewältigen. Sogar Moskau könnte laut dem Entwurf des allgemeinen Plans für die Entwicklung der russischen Energieversorgung mit einem Stromdefizit konfrontiert sein (ein Kapazitätsdefizit von 1,6 GW bis 2030 und 4,2 GW bis 2042).

Unzureichende Kapazitäten werden auch die russischen Energieexporte einschränken. Bis Ende 2023 hat das Land seine Stromexporte um 21 Prozent auf 10,7 Mrd. kWh reduziert. Dies war zum einen auf die europäischen Sanktionen zurückzuführen, die die Exporte dorthin zum Erliegen brachten, und zum anderen auf die mangelnden Kapazitäten im Fernen Osten, die Russland zwangen, die Exporte nach China um ein Drittel zu reduzieren.

Notreparaturen in älteren Anlagen

Auch die Infrastruktur ist ein Problem. Ungeplante Ausfälle und Notreparaturen in älteren Anlagen führen häufig zu Kapazitätsdefiziten. Kürzlich fielen beispielsweise im Süden des Landes die Generatoren des Kernkraftwerks Rostow aus, und am 16. August legten beschädigte Anlagen die Stromerzeugung in Wladiwostok und anderen nahe gelegenen Städten lahm. Das Stromnetzunternehmen System Operator stellt fest, dass die derzeitige Flotte von Turbinen zur Stromerzeugung, die zwischen 1960 und 1990 in Betrieb genommen wurde, nahezu erschöpft ist. In den Verteilungsnetzen der Mittel- und Niederspannungsinfrastruktur – die mehr als 80 Prozent der gesamten Infrastruktur ausmachen – ist die Situation noch schlimmer. Die Modernisierung der bestehenden Infrastruktur – und der Bau neuer Anlagen – ist zeitaufwändig und teuer.

Neben der Schwierigkeit, neue Stromkapazitäten einzuführen, besteht auch die Gefahr, dass die bestehenden nicht ausreichend leistungsfähig sind. Der Krieg in der Ukraine beispielsweise schafft Sicherheitsrisiken entlang der gesamten westlichen Grenze Russlands, wo sich wichtige Anlagen des russischen Netzes befinden. Der jüngste Durchbruch der ukrainischen Truppen in der Region Kursk hat Zweifel daran aufkommen lassen, ob das Kernkraftwerk Kursk weiterhin Teil des Stromnetzes sein wird. Die Anlage in Kursk ist eines der größten der elf russischen Kernkraftwerke, so dass Moskau es sich nicht leisten kann, es zu verlieren, da es Pläne hat, damit das drohende Energiedefizit Moskaus auszugleichen. (Die Internationale Atomenergie-Organisation hat jedoch keinen Grund zur Sorge um die nukleare Sicherheit der Anlage in Kursk gefunden).

Verringerte Energieexporte

Inzwischen hat die internationale Sanktionskampagne gegen Russland auch Auswirkungen auf die russische Energiewirtschaft. Das schiere Volumen der russischen Energieexporte hat sich drastisch verringert, ebenso wie die Zahl der Märkte, die den Verkäufern zur Verfügung stehen. Die 2022-23 eingeführten Beschränkungen beeinträchtigen die Einfuhr von Kabeln und Leitungen sowie von Ausrüstungen. Russland war daher gezwungen, seine Produktion umzustrukturieren, um seine Kapazitäten zu erhöhen. Die durch die Sanktionen ausgelöste Importsubstitution verlangsamte jedoch die Umsetzung von Projekten zur Behebung von Energiedefiziten. Besonders betroffen waren Projekte für erneuerbare Energien.

Das Paradoxe am russischen Energiesystem insgesamt ist, dass es theoretisch in der Lage ist, große Kapazitäten zu produzieren, seine Defizite auszugleichen und im Falle eines Ausfalls des einen oder anderen Kraftwerks auf Energiereserven zurückzugreifen, um Strom von und nach verschiedenen Regionen zu übertragen. Theoretisch sollte es für Moskau also kein Problem sein, Kryptowährungen zu schürfen und neue Rechenzentren zu errichten. Allerdings muss der Kreml auch neue Infrastrukturen bauen, alte Kraftwerke aufrüsten, bestehende Kraftwerke stabilisieren, die Sicherheit seiner Anlagen gewährleisten und die Bereitstellung der für all dies benötigten importierten Materialien garantieren. Angesichts dieser Risiken ist Russland möglicherweise nicht in der Lage, so viele Verluste zu verkraften, wie viele zu glauben scheinen.

