Erster Haftbefehl nach Nord-Stream-Sprengung - „Vieles spricht für die Ukraine“

Die sicherheitspolitischen Schlagzeilen haben sich in den letzten Tagen überschlagen: Erster Haftbefehl nach Nordstream-Anschlägen, Ukraine erobert russische Gebiete, US-Langstreckenraketen in Deutschland und vergiftetes Wasser in Bundeswehr-Kaserne. Militärexperte Ralph Thiele ordnet ein.