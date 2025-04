„Die AfD hat in Umfragen mit der Union gleichgezogen. Vor allem für Friedrich Merz ist das ein Debakel. Die Etablierten aber wollen sich noch immer nicht eingestehen, dass sie selbst die Ursache dafür sind“, brachte es dieser Tag Cicero-Autor Mathias Brodkorb treffend auf den Punkt. Was Brodkorb richtig zusammenfasst, predigt auch der Autor dieser Zeilen schon seit Jahren. Dass nämlich die Art und Weise des Umgangs mit der AfD durch den politischen Gegner und viele Journalisten genau das Gegenteil dessen provoziert, was bezweckt wird. Über Jahre hinweg wurde versucht, die AfD auszugrenzen. Das ist gelungen. Nur ist die Partei dadurch nicht in der Bedeutungslosigkeit verschwunden, sondern hat sich einfach ihre eigene Öffentlichkeit geschaffen.

Keine andere deutsche Partei hat besser verstanden als die AfD, welche Möglichkeiten die Digitalisierung für die politische Kommunikation der Gegenwart bietet. War der Journalist früher noch der „Gatekeeper“ – wie das im Medienzirkus heißt, wenn Redaktionen entscheiden, welche Themen den Weg in die Öffentlichkeit finden und welche nicht –, ist das alte Sender-Empfänger-Modell sukzessive gestorben und wurde durch ein neues ersetzt, wonach jeder Sender und Empfänger zugleich sein kann. Und die AfD hat gemacht, was angesichts der (intellektuellen) Brandmauer naheliegend war, gewissermaßen als Notwehr: Sie hat sich eine digitale Einflusssphäre gebastelt, mit der sie jene Meinungs- und Deutungshoheit, welche die etablierten Parteien und die etablierten Medien für sich beanspruchen, einfach aushebelt.