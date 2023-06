Ijoma Mangold im Gespräch mit Alexander Marguier - Cicero Podcast Wirtschaft: „Bitcoin ist Punk“

Sind Krypto-Währungen eine gefährliche Luftnummer oder können sie tatsächlich die Finanzwelt revolutionieren? Ijoma Mangold hat sich intensiv mit Bitcoin & Co. beschäftigt und ein Buch darüber geschrieben. Er sieht in dem digitalen Geld deutlich mehr Chancen als Risiken – vor allem aber einen Zugewinn an Freiheit. Im Podcast berichtet der Literaturkritiker von seinen Erfahrungen im Krypto-Universum.