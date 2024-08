Ralf Stegner: Ich glaube, dass man aus den Plakaten zum Thema Frieden nicht wirklich etwas auf das Wahlergebnis ableiten kann. Ich will das Ergebnis nicht schönreden, es hat mit den Streite­reien in der Ampelkoalition und auch mit vielen anderen Dingen zu tun. Die Zeiten sind schwierig. Aber meine Erfahrung, was die Haltung sehr vieler Menschen gegenüber dem Bundeskanzler angeht, ist ganz anders, als von Ihnen geschildert. Da kommen Leute auf mich zu, die sagen, sie hätten bisher immer CDU oder FDP oder die Grünen gewählt, und wünschen sich, Olaf Scholz möge bei seinem besonnenen Kurs im Ukrainekrieg bleiben. Denn einerseits unterstützen wir die Ukraine, andererseits achten wir aber auch darauf, dass Deutschland und die Nato nicht Kriegsteilnehmer werden. Bei alledem stimmen wir uns eng mit dem amerikanischen Präsidenten ab. Und das ist eine Position, die von der Mehrheit der Bevölkerung ganz deutlich geteilt wird.