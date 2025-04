Hans von Storch ist einer der bedeutendsten deutschen Klimaforscher. Der ehemalige Leiter des Instituts für Küstenforschung am Helmholtz-Zentrum Geesthacht war Professor an der Uni Hamburg, am Max-Planck-Institut für Meteorologie sowie an der Ocean University of China. Zu seinen Forschungsschwerpunkten zählt Klimapolitik.

Herr von Storch, Sie sind ein ausgewiesener Klimaforscher. Die Grüne Simone Peter schrieb auf „X“, dass die Erdbeben, die in Südostasien wüteten, in direkter Verbindung mit dem Klimawandel stünden. Aus der wissenschaftlichen Perspektive, wie ordnen Sie diese Äußerung von Frau Peter ein?