Propalästinensische Aktivisten haben die Veranstaltung im Bühnenzelt am Kanzleramt gekapert, an diesem „Demokratietag“ aus Anlass des 75. Geburtstags des Grundgesetzes. „Die Kinder im Gazastreifen sind uns genauso wertvoll wie die Kinder in Israel“, kontert sie die Genozidrufer mit den giftigen Plakaten. „Wir bauen Krankenhäuser wieder auf, wir helfen in Gaza, wir helfen in der Ukraine.“ Es gibt keinen Auftritt in den Monaten des Europawahlkampfs von Baerbock, der nicht so abliefe. Sie kämpft, immer.