Als frisches Nahrungsmittel ein Nischenprodukt

Ob das mit den Energiepflanzen in großen Monokulturen ökologisch überhaupt sinnvoll ist, sei mal dahingestellt. Aber der Mais ist nun mal da, auch wenn von den insgesamt in Deutschland damit bepflanzten 2,5 Millionen Hektar – das entspricht rund 20 Prozent der gesamten Ackerfläche – nur gut 10 Prozent als Nahrungsmittel für Menschen verwendet wird. Davon wiederum nur ein Bruchteil als frischer bzw. vakuumierter Kolbenmais, der Rest wandert als berüchtigte Zutat für Salate und auch warme Gerichte (z.B. Chili con Carne) in Dosen, wird zu Maisstärke, Maismehl und Maisgrieß verarbeitet oder in Form von Popcorn vornehmlich in Kinos und auf Rummelplätzen gemampft.