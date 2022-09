So erreichen Sie Daniel Gräber:

Das politische Hickhack um die Gasumlage geht weiter. Im Bundestag verteidigte Wirtschaftsminister Robert Habeck den umstrittenen Pflichtaufschlag auf die Gasrechnung gegen Angriffe aus der Opposition. Ihr falle nur ein, „die Gasumlage muss weg!“ zu rufen, regte sich Habeck am Rednerpult des Parlaments auf. „Sind wir denn hier im Fußballstadion, oder was? Ist das ’ne Demo? Muss weg! Sie sind die ‚Muss-weg-Opposition‘!“, sagte er vor allem in Richtung Unionsfraktion. Es kämen keine konstruktiven Vorschläge, sondern nur „plumpe Forderungen“.

Mit dem lautstarken Auftritt kann der zunehmend überfordert wirkende Grünen-Politiker aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass die von ihm durchgesetzte Umlage etliche Probleme birgt. Schon ab 1. Oktober soll sie kommen, aber die Details sind immer noch nicht klar. Und offenbar gibt es bereits Überlegungen in Habecks Ministerium, die Umlage nach drei Monaten wieder zu beerdigen. Da spielt bislang aber das FDP-geführte Finanzministerium nicht mit.