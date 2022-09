Robert Habeck (Grüne) nehme Deutschland in Geiselhaft, kommentierte jüngst Cicero-Redakteur Daniel Gräber. Ein Grund: „Habeck fehlen der Mut und die Stärke, um Deutschland durch diese Energiekrise zu führen.“ Da mag durchaus etwas dran sein. Ein Auftritt bei Maischberger am Dienstagabend zeigte nun zudem: Gut möglich, dass Habeck nicht nur Mut und Stärke für das derzeit wohl schwierigste Ministeramt im Regierungskabinett Scholz I fehlen, sondern auch die Fähigkeit, klare Antworten auf drängende Fragen zu formulieren.

Denn eigentlich liegt beispielsweise auf der Hand, dass die Gefahr von Insolvenzen in Deutschland gestiegen ist und weiter steigen wird. Keine ganz neue Entwicklung, sondern eine, die schon als Kollateralschaden einer eindimensionalen bis unverantwortlichen Pandemiestrategie durch die Vorgängerregierung aus Union und SPD entstanden ist. Anders formuliert: Die Luft wird nun leider noch dünner für das Unternehmertum im Land. Vor allem bei jenen, die nicht sehr groß sind und ein besonders energieintensives Gewerbe betreiben: Bäckereien zum Beispiel.

Nun mag es, nüchtern betrachtet, nicht ganz fair sein, Politikern einzelne Interviewpassagen um die Ohren zu hauen. Andererseits: Ein Land, in dem den Leuten vom politischen Establishment zugerufen wird, sie sollten „Frieren für den Frieden“, während die gleichen Leute rauschende Hochzeitsparty feiern, in Krisenzeiten die eigenen Diäten erhöhen und Unsummen an deutschen Steuergeldern für unnötige bis halbseidene Projekte ausgegeben werden, ist halt auch kein faires, sondern ein in Teilen neofeudalistisches Land. Verzicht auf der einen, Prunk und Protz auf der anderen Seite. So kommt derlei bei vielen Menschen an. Das vornweg – und nun zu Habecks Auftritt bei Maischberger.

Deutsche Helikopterpolitik

Da saß er nun, der amtierende Bundeswirtschaftsminister, und Sandra Maischberger lässt sich nur loben für die Hartnäckigkeit, die sie in diesem Gespräch an den Tag legte. Erst ging es unter anderem um den Ukraine-Krieg und die Diskussion um eine mögliche AKW-Laufzeitverlängerung – lesen Sie hierzu auch eingangs erwähnten Text und diesen hier über den Öko-Sozialismus der Ampel-Regierung –, doch dann wurde es deutlich kontroverser.

Nämlich erstens deshalb, weil Maischberger wissen wollte, ob sich der Bürger nicht bevormundet fühle, wenn man ihm aus dem Elfenbeinturm empfiehlt, kürzer und kälter zu duschen oder Waschlappen zu verwenden. Die eigentliche Antwort lautet: ja. Habeck sieht das anders und findet nicht, dass dies eine „Bevormundung“ sei, sondern eine Kampagne, die doch auch mitgetragen werde von großen Teilen der Bevölkerung. Eigentlich zeigte Habeck durch diese Einschätzung bereits, dass er das Ohr nicht am Volke in Gänze hat, sondern lieber dort, wo man derlei Helikopterpolitik toll findet, weil man schon während der Corona-Pandemie toll fand, wenn Politiker infantile Tipps zum Händewaschen gaben – oder die Bürger nach 22 Uhr nicht mehr aus dem Haus durften.



Aber sei's drum, denn wirklich bemerkenswert war eine andere Passage dieses Interviews, nämlich jene, als die Sprache auf eine mögliche Insolvenzwelle kam, die im Zuge von Inflation und Energiekrise drohe – und nicht wenige Zuschauer dürften sich mit der flachen Hand gegen die eigene Stirn geschlagen haben, ob des grotesken Dialogs zwischen Habeck und Maischberger, der anschließend folgte. Also: Fürchtet der Bundeswirtschaftsminister eine Insolvenzwelle?

Habeck: „Nein, das tue ich nicht. Ich kann mir vorstellen, dass bestimmte Branchen einfach erstmal aufhören zu produzieren. Nicht insolvent werden, aber, ich meine ... im Moment komme ich nicht mehr dazu, Brötchen einzukaufen, geschweige denn, morgens in Ruhe zu frühstücken ... aber ich weiß aus alter Welt, dass die Brötchen bei Bäckern und die Brötchen in den Discountern ungefähr doppelt so teuer sind. Und wenn die Preise relativ steigen, dann erhöht sich der Abstand. Und dann werden, das sehen wir ja jetzt überall, dass in Läden, die darauf angewiesen sind, dass die Menschen Geld ausgeben – Blumenläden, Bio-Läden, Bäckern gehören dazu – dass die wirklich Probleme haben, weil es eine Kaufzurückhaltung gibt. Dann sind die nicht insolvent automatisch, aber sie hören vielleicht auf, zu verkaufen.“

Maischberger: „Wenn ich aufhöre, zu verkaufen, verdiene ich kein Geld mehr, dann muss ich die Insolvenz anmelden nach zwei Monaten. Wenn ich es nicht getan habe, habe ich die Insolvenz verschleppt.“

Habeck: „Man würde dann insolvent werden, wenn man mit der Arbeit immer größeres Minus macht.“

Maischberger: „Ja, aber wie wollen Sie denn kein größeres Minus machen, wenn Sie Leute bezahlen, aber nichts mehr verkaufen? Also, ich hab's nicht verstanden.“

Habeck: Ich weise daraufhin, dass es nicht automatisch eine Insolvenzwelle geben muss. Aber es kann sein, dass sich bestimmte Geschäfte nicht mehr rentieren und die dann eingestellt werden. Vielleicht werden sie später wieder aufgenommen, das kann ja sein, das ist dann ja keine klassische Insolvenz. Aber es kann sein, wenn wir keine Abhilfe schaffen, dass Betriebe (...) über dieses Jahr dann die wirtschaftliche Betätigung einstellen. Das ist eine Gefahr und der müssen wir begegnen.“

So spricht der Wirtschaftsminister der Bundesrepublik Deutschland. Er hat keine Zeit zu frühstücken. Aber Bäcker gehen deshalb nicht insolvent. Sie hören nur auf zu produzieren. Sein Ernst. Der Mittelstand in der Hand eines Dilettanten - in der Krise. Robert Habeck ist untragbar. https://t.co/D5f6RSPehU — Gitta Connemann (@gitta_connemann) September 7, 2022

Maischberger: „Also die sind dann pleite, weil sie nicht mehr arbeiten können, melden aber nicht Insolvenz an. Ich glaube, den Punkt muss man sich tatsächlich nochmal überlegen, aber ich habe das Gefühl, die richtige Antwort ist da noch nicht gefallen bei Ihnen.“

Habeck: „(...) Gefällt ist die Entscheidung, dass die Kosten bei den Unternehmen übernommen werden, die im internationalen Wettbewerb stehen und dadurch die Produktion verlieren, weil sie ihre Kosten nicht weitergeben können.“

Maischberger: „Genau, der Bäcker ist davon nicht betroffen. Der hört dann auf, zu produzieren.“

Habeck: „Der Bäcker könnte theoretisch ja durch höhere Brötchenkosten seine Preise weitergeben. Aber eben nur theoretisch, weil die Menschen dann ausweichen und sagen, dann kaufe ich halt beim Discounter oder Toastbrot oder was immer die Menschen dann, äh, dann, äh ...“

Maischberger: „Genau, und dann geht der Bäcker pleite.“

Habeck: „Genau, und dann wäre der Bäcker pleite. Wenn er Backen würde und die Brötchen nicht verkaufen könnte.“

Es war ein Dialog, der mehrere Aspekte des derzeitigen Regierungskurses offenbarte. Darunter die Ernüchterung, dass ausgerechnet der Bundeswirtschaftsminister gewisse Wissenslücken zu haben scheint, was das Insolvenzrecht betrifft. Aber eben auch, dass eine Regierung, die dieses Land durch eine schwere Krisenzeit führen soll, je überforderter scheint desto konkreter das Thema wird. Der Bundeswirtschaftsminister hat herumlaviert, relativiert, Wortklauberei betrieben an diesem Dienstagabend. Und einmal mehr dürfte beim Zuschauer der Eindruck entstanden sein, dass wir es mit einer Bundesregierung zu tun haben, die nicht wirklich weiß, was sie tut.

Keine neue Erkenntnis – eigentlich

Ein Eindruck übrigens, der sich noch weiter verfestigt durch die Lektüre eines Spiegel-Artikels vom Mittwoch. Nur genau einen Tag nach Habecks obskurem Auftritt bei Maischberger, berichten die Hamburger über ein Schreiben von Guido Knott, seines Zeichens Chef von Preussen Elektra, an das Wirtschaftsministerium. Preussen Elektra ist der Betreiber des Atomkraftwerks Isar 2 in Bayern, alles andere als glücklich mit Habecks Plänen, was die deutschen Atomkraftwerke angeht, und wirft dem Bundeswirtschaftsminister im Prinzip Dilettantismus vor.

Weil ein Stresstest der Übertragungsnetzbetreiber zu dem Schluss gekommen war, dass Atomkraftwerke unter ungünstigen Bedingungen einen wichtigen Beitrag zur Stromsicherheit leisten könnten – eine Erkenntnis übrigens, die alles andere als neu ist, von AKW-Gegnern bisher aber bestmöglich relativiert bis konsequent bestritten wurde –, schwebt Habeck vor, zwei von drei verbliebenen deutschen AKWs in den Reservebetrieb zu versetzen, also, vereinfacht ausgedrückt, die AKWs herunterzufahren und punktuell wieder hochzufahren, wenn sie gebraucht werden. Darunter Isar 2. Das verkündete er am Montag. Das Problem laut Preussen Elektra: Das ist gar nicht umsetzbar.

Keine Erfahrungswerte aus der Praxis

Laut Spiegel schreibt Knott in seinem Brief, dass der Vorschlag des Ministeriums, „zwei der drei laufenden Anlagen zum Jahreswechsel in die Kaltreserve zu schicken, um sie bei Bedarf hochzufahren, (...) technisch nicht machbar und daher ungeeignet (sei), um den Versorgungsbeitrag der Anlagen abzusichern“. Daher habe man das Ministerium bereits am 25. August wissen lassen, dass „im Streckbetrieb ein flexibles Anheben oder Drosseln der Leistung nicht mehr möglich ist“. Das gelte laut Spiegel umso mehr, wenn die Anlage komplett heruntergefahren werden soll. Und er warnt: „Das Austesten einer noch nie praktizierten Anfahrprozedur sollte nicht mit einem kritischen Zustand der Stromversorgung zusammenfallen.“

Im Umkehrschluss heißt das auch: Mitten in einer der größten Nachkriegskrisen in der Bundesrepublik, hat ein Bundeswirtschaftsminister ein Konzept im Umgang mit deutschen Atomkraftwerken vorgeschlagen. Allerdings offenbar ohne vorher mit den Betreibern ordentlich abzuklären, ob das, was er und sein Stab am Reißbrett erdacht haben, überhaupt funktioniert. Oder, schlimmer noch: Habeck wusste sehr wohl um den Dilettantismus seines Vorschlags – und hat sich bewusst über die Expertise der Betreiber hinweggesetzt, was im Brief zumindest im Ansatz suggeriert wird. Wohl, um es sich nicht allzu sehr mit der grünen Basis zu verscherzen, wo man immer noch zu meinen scheint, es werde schon alles gut gehen, wenn man nur fest genug daran glaubt.

So oder so: Beides wäre angesichts der derzeitigen Situation, angesichts der multiplen Krisenerfahrungen derzeit unverantwortlich – und ausreichend Anlass für die nächste Debatte: Wie oft darf ein Bundesminister eigentlich stolpern? Denn die jüngsten Ereignisse lassen nur einen Schluss zu: Habeck scheint seinem Amt nicht (mehr) gewachsen zu sein. Die Frage ist nur, ob er das auch selbst erkennt, wenn ja, wann, und welche Konsequenzen er daraus zieht. Denn der nächste Winter kommt bestimmt. Und dann geht es endgültig ans Eingemachte.