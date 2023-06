Deutschland steckt in einer Rezession: Während anderswo in Europa die Konjunktur längst wieder angelaufen ist, hinkt die Bundesrepublik bei den Wachstumszahlen deutlich hinterher. Im ersten Quartal dieses Jahres lag die Wirtschaftsleistung hierzulande um 0,5 Prozent unter dem Vorjahreswert – und die Aussichten bleiben trüb. Aber ist das alles wirklich so schlimm? Immerhin gibt es unter den Ökonomen auch Stimmen, die ein Negativwachstum begrüßen. Und immer häufiger ist jetzt auch wieder von den „Grenzen des Wachstums“ die Rede, wie sie vom Club of Rome bereits 1972 im gleichnamigen Bericht prognostiziert wurden.



Mehr als 50 Jahre später ist das Thema also wieder aktuell, dieser Tage wird insbesondere vor dem Hintergrund des Klimawandels erbittert darüber gestritten, ob Wirtschaftswachstum und Industrialisierung die wesentlichen Ursachen für klimatische Veränderungen sind – und ob die Menschheit deshalb von ihrem ökonomischen Wachstumspfad abkommen sollte, um (wie es immer so schön heißt) das „Klima zu retten“. Aktivisten etwa von der „Letzten Generation“ machen mit ihren Straßenblockaden und Farb-Attacken gegen Luxuswarengeschäfte auf ihr Anliegen aufmerksam – und stoßen damit auf den Unwillen großer Teile der Bevölkerung. Aber auch „Fridays for Future“ fordern eine andere Wirtschaftsweise und die Abkehr vom wachstumsgetriebenen Kapitalismus.

Stefan Kooths (li.) / IfW Kiel, Niko Paech / Michael Messal und Alexander Marguier (re.) / Antje Berghäuser





Ist Wirtschaftswachstum also wirklich die Wurzel allen Übels? Müssen wir den Prozess umkehren und „Degrowth“ – so der Fachbegriff – betreiben, damit unser aller Leben auch in Zukunft lebenswert bleibt?



Über diese Frage spricht Cicero-Chefredakteur Alexander Marguier in der neuen Podcast-Folge mit zwei Ökonomen, die in dieser Sache völlig unterschiedliche Standpunkte vertreten – und entsprechend heftig aneinander geraten. Das sind zum einen Stefan Kooths, Vizepräsident des Kiel Instituts für Weltwirtschaft – und dort zuständig für die Themen Konjunktur und Wachstum. Sowie Niko Paech, außerplanmäßiger Professor im Bereich der Pluralen Ökonomik an der Universität Siegen und gleichzeitig einer der bekanntesten „Degrowth“-Theoretiker und Wachstumskritiker.

Das Gespräch wurde am 8. Juni 2023 aufgezeichnet.

