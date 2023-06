Thomas Mayer ist Gründungsdirektor des Flossbach von Storch Research Institute mit Sitz in Köln. Zuvor war er Chefvolkswirt der Deutsche Bank Gruppe und Leiter von Deutsche Bank Research. Davor bekleidete er verschiedene Funktionen bei Goldman Sachs, Salomon Brothers und – bevor er in die Privatwirtschaft wechselte – beim Internationalen Währungsfonds in Washington und Institut für Weltwirtschaft in Kiel. Thomas Mayer promovierte an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel und hält (seit 2003) die CFA Charter des CFA Institute. Seit 2015 ist er Honorarprofessor an der Universität Witten-Herdecke. Seine jüngsten Buchveröffentlichungen sind „Die Vermessung des Unbekannten“ (2021) und „Das Inflationsgespenst“ (2022).

Die Zinsstrukturkurve, die Differenz zwischen Renditen langlaufender und kurzlaufender Anleihen, gilt allgemein als verlässlicher Frühindikator für die Konjunktur. Ist sie „invers“, liegt also der kurzfristige Zins über dem langfristigen, folgt in der Regel eine Rezession. In den USA war auf die Zinsstrukturkurve bisher Verlass: In den letzten fünfzig Jahren hat sie keine Rezession verpasst. Seit Ende Oktober letzten Jahres liegt nun die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen unter der von entsprechenden Anleihen mit drei Monate Restlaufzeit. Dabei ist die Differenz immer größer geworden. Heute ist der (negative) Abstand, die „Inversion“ der Kurve, so groß wie noch nie. Man sollte meinen, eine Rezession ist eine ausgemachte Sache.

Rezessionen sind nicht gut für Aktienmärkte. In der Vergangenheit sind sie noch bei jeder Rezession deutlich sichtbar gefallen, wenn auch oft etwas nach der Ankündigung durch die Zinsstrukturkurve. Seit dem Herbst letzten Jahres haben sie der Zinsstrukturkurve jedoch die Gefolgschaft verweigert. Inzwischen ist der amerikanische Aktienindex S&P 500 um über 20 Prozent, der deutsche DAX sogar um über 30 Prozent gestiegen. Steigt der für einen Markt repräsentative Aktienindex um mehr als 20 Prozent, spricht man von einem Bullenmarkt. Bullen werden in Rezessionen üblicherweise von Bären gefressen. Von denen sieht man aber keine Spur. Was ist da los?

Diskrepanz zwischen den Renten- und Aktienmärkten

Diese Frage beschäftigt jetzt alle Marktteilnehmer und Beobachter. Eine Antwort darauf ist entscheidend, um sich ein Bild machen zu können, wie es weitergehen könnte, und danach zu handeln. Gegenwärtig lassen sich zwei Erklärungen für die Diskrepanz zwischen den Renten- und Aktienmärkten finden. Die erste ist schlicht: Der eine oder der andere könnte sich einfach irren. So könnte der Aktienmarkt die Resilienz der Wirtschaft überschätzen und sowohl die Zähigkeit der Inflation als auch die Entschlossenheit der Zentralbanken, sie klein zu kriegen, unterschätzen.

Kippt schließlich die Wirtschaft aufgrund der früheren oder noch kommenden Zinserhöhungen der Zentralbank in die Rezession, würden die Zentralbanken die kurzfristigen Zinsen wieder unter die langfristigen schleusen, und die Zinsstrukturkurve würde wieder normal. Der Rentenmarkt hätte also recht. Vorher gäbe es aber noch eine Rezession, in deren Verlauf die Aktienpreise gehörig fallen würden.

Umgekehrt könnte der Rentenmarkt die Bereitschaft der Zentralbanken, die Inflation durch die Herbeiführung einer Rezession niederzukämpfen, überschätzen. Auch wenn sie ihr Inflationsziel nicht erreichen, könnten die Zentralbanken ihre Zinsen – womöglich aus Furcht, eine neue Finanzkrise auszulösen – unter der Rezessionsschwelle belassen. Die Unternehmen könnten mit weiterem Wirtschaftswachstum auch bei höherer Inflation leben, was dem Aktienmarkt gut gefiele. Dagegen würden die Renditen auf länger laufende Anleihen steigen – und deren Preise fallen –, da aufgrund der höheren Inflation wohl keine Leitzinssenkungen der Zentralbanken mehr zu erwarten wären, auch wenn sie sich nicht trauten, diese zu erhöhen.

Die zweite Erklärung wäre, dass beide Märkte Recht behalten. Dies könnte der Fall sein, wenn die Inflation ihren Sinkflug der letzten Monate fortsetzen würde, ohne dass die bisher erfolgten und möglicherweise noch kommenden Anhebungen der Leitzinsen die Wirtschaft in die Rezession stürzen würden. In diesem Fall könnten die Zentralbanken die Leitzinsen schon bald wieder unter die Rendite länger laufender Anleihen senken, eine „steile“ Zinsstrukturkurve würde wieder auf „Konjunkturaufschwung“ zeigen, und der Aktienbullenmarkt könnte weitergehen. Obwohl dieser Verlauf einem Ritt auf der Rasierklinge gleichkäme, sehen doch einige Analysten Anzeichen dafür, dass er eintreten könnte.

Puls der Zeit ist gegenwärtig verwirrend

Was bedeutet nun dieses Puzzle für den Anleger? Am wichtigsten ist die Einsicht, dass er den Ausgang des Armdrückens zwischen Aktien- und Rentenmarkt nicht vorhersagen kann. Denn wo sollte er Informationen finden, welche die Märkte nicht schon längst aufgespürt und abgewogen haben? Alle Karten auf den einen oder anderen Verlauf zu setzen, käme daher einer Wette mit völlig ungewissem Ausgang gleich. Sinnvoller wäre es daher, bei der Anlage den möglichen Verlust zu begrenzen, ohne die Chance auf Gewinn auszuschließen.

Dies wäre möglich, wenn der Anleger seine Geldanlage auf kurzlaufende Anleihen und Aktien aufteilt. Hätte der Rentenmarkt Recht, würde er zwar auf Aktienanlagen (vorübergehend) verlieren, würde aber auf den im Rentenmarkt angelegten Teil attraktive Zinsen kassieren. Mit diesem Polster und etwas Geduld könnte er die Zeit bis zum nächsten Aufschwung des Aktienmarkts überbrücken. Würde er dagegen dem Signal der Zinsstrukturkurve folgen und in langlaufende Anleihen investieren, müsste er Kursverluste befürchten, wenn der Rentenmarkt gegenüber dem Aktienmarkt kapitulieren würde. Er würde die Gewinnchance im Aktienmarkt vergeben, falls dieser doch Recht hätte. Außerdem müsste er mit Kaufkraftverlusten seiner Ersparnisse rechnen, wenn die Inflation auf längere Sicht über der Anleiherendite bleiben würde.

Die Finanzmärkte machen es einem nicht leicht. Manchmal spielen sie verrückt oder widersprechen sich, wie jetzt. Aber sie haben ein sehr gutes Gespür für den Puls der Zeit. Und die ist gegenwärtig einfach verwirrend.