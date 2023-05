So erreichen Sie Ingo Way:

Wenn die Bundesregierung mal wieder einen Anschlag auf die eigene Bevölkerung plant und eine Politik umsetzen will, die deren Wohlergehen und Interessen diametral entgegengesetzt ist, dann schlägt die Stunde der Experten. Lässt sich die jeweils jüngste Zumutung doch besser verkaufen, wenn sie als wissenschaftlich gedeckt und damit als alternativlos präsentiert werden kann – so wie es schon während der Corona-Pandemie passiert ist und sich nun im Namen des Klimaschutzes wiederholt. Und wenn sich jetzt der Sachverständigenrat für Umweltfragen (SRU), meist schlicht Umweltrat genannt, mit einem gestern publizierten Gutachten namens „Politik in der Pflicht: Umweltfreundliches Verhalten erleichtern“ an die Öffentlichkeit wendet, dann gibt es Grund, dem mulmigen Gefühl zu trauen, dass da wieder mal was im Busche ist.

Der Sachverständigenrat, 1971 durch Erlass der Bundesregierung ins Leben gerufen, besteht aus sieben Professoren und Professorinnen aus verschiedenen Fachbereichen, die laut Satzung über wissenschaftliche Expertise in Sachen Umweltschutz verfügen müssen und die Aufgabe haben, die Bundesregierung diesbezüglich zu beraten. Großen Wert legen die Mitglieder – darunter die notorische „Energie-Expertin“ Claudia Kemfert als stellvertretende Vorsitzende, die in den vergangenen Jahren mit abenteuerlichen Aussagen zum Thema Energiewende und Kernkraft aufgefallen ist – auf ihre wissenschaftliche Unabhängigkeit, die sie in ihrer begleitenden Pressemitteilung zum Gutachten auch noch einmal dezidiert betonen.