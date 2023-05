„Degrowth!“ lautet eine zentrale Forderung angeblich progressiver Klimaschützer, um den Planeten vor dem Kollaps zu retten – und die Menschheit gleich mit. Ihre Rechnung ist diese: Weniger Konsum gleich weniger Emission gleich Klimakatastrophe verhindern. Was auf den ersten Blick logisch anmutet, entpuppt sich bei näherer Betrachtung als ziemlich eindimensional. Denn wer zu radikal in Wirtschaft und Gesellschaft eingreift, wie es die Grünen derzeit tun wollen, macht sich erstens nicht nur Freunde und riskiert zweitens, dass Deutschland – frei nach Klaus Wowereit – irgendwann arm, aber CO2-neutral ist.

Philipp Krohn, Autor und Redakteur der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, hat mit „Ökoliberal – Warum die Nachhaltigkeit die Freiheit braucht“ nun ein Buch vorgelegt, in dem er ein Konzept beschreibt und diskutiert, das Klimaschutz und Kapitalismus zusammenführen will; also Ökologie und freie Marktwirtschaft nicht als Gegensätze, sondern als miteinander vereinbar begreift.

„Ökoliberal“ von Philipp Krohn

Krohn beschreibt sich selbst als „Kind der Ambivalenz“. Während sein Vater für den Mineralölkonzern Shell arbeitete, fuhr die Mutter mit einem Auto herum, auf dem ein Greenpeace-Aufkleber prangte. Krohn verzichtet, wenn möglich, auf Flugreisen, will aber auch niemandem verbieten, Urlaub via Flieger in der Ferne zu machen. Er nutzt, wenn nötig, Carsharing, versucht Familienfeste aber so zu planen, dass niemand mit dem Auto anreisen muss. Er ist Atomkraftgegner, fand die Abschaltung der letzten verbliebenen deutschen Atomkraftwerke aber falsch.

Für Krohn ist der Emissionshandel das beste Klimaschutz-Instrument, um die Bevölkerung nicht mit zu viel Ambivalenzen beim Thema zu beschäftigen – plus aber das Nachhaltigkeitsbewusstsein des Einzelnen, dass es so wie bisher nicht weitergehen kann. Krohn sagt: „Wenn die Grenzen des Planeten ernst genommen werden und wir dafür Instrumente einsetzen, die diese Grenzen wirklich respektieren, dann kann das in der Konsequenz heißen, dass die Wirtschaftsdynamik nicht mehr so ist, wie wir sie bislang kennen, sondern anders, aber auch nicht unbedingt negativer.“

Klingt erstmal gut. Gleichwohl lassen einzelne Sätze in seinem Buch dann doch aufhorchen. Zum Beispiel: „Ökoliberalismus setzt sich zum Ziel, Wachstum und Naturverbrauch zu entkoppeln. Gelingt das nicht, liegt die Priorität auf dem ökologischen Ziel. Denn es geht um das Überleben der Menschheit.“ Moment!, mag sich da manch Leser denken. Ist das wirklich noch Liberalismus? Ben Krischke, Leiter Debatte bei Cicero Online, hat mit Krohn gesprochen.

