Gregor Baszak ist freier Journalist und lebt in Chicago. Er publizierte unter anderem in The American Conservative, Makroskop und UnHerd.

Jack F. Matlock, Jr. diente von 1987 bis 1991 als US-Botschafter in Moskau und von 1981 bis 1983 in der Tschechoslowakei. Er war Berater von Präsident Ronald Reagan im Nationalen Sicherheitsrat und nahm an mehreren Verhandlungen zur Rüstungskontrolle teil, u.a. am Reykjavik-Gipfeltreffen im Jahr 1986 zwischen Reagan Gorbatschow. Insgesamt diente er 35 Jahre im Außendienst der Vereinigten Staaten, von 1956 bis 1991. Nach dem Ausscheiden aus dem Außendienst bekleidete er von 1996 bis 2001 die George-F.-Kennan-Professur am Institute for Advanced Study in Princeton, New Jersey. Er ist der Autor von drei Büchern: „Superpower Illusions“ (2010), „Reagan and Gorbachev: How the Cold War Ended“ (2004) und „Autopsy of an Empire“ (1995).

Herr Matlock, am vorvergangenen Samstag verabschiedete eine große, parteiübergreifende Mehrheit des US-Repräsentantenhauses ein 95,3 Milliarden Dollar schweres Gesetzespaket für Auslandsbeihilfe. Es werden 60,8 Milliarden Dollar an die Ukraine und der Rest an Israel, Gaza und Taiwan geschickt. Der Kongress hat auch andere Maßnahmen genehmigt, darunter die Verlängerung der staatlichen Überwachung in den Vereinigten Staaten ohne richterlichen Befehl. Viele Mitglieder des Kongresses, besonders Demokraten, schwenkten ukrainische Flaggen im Saal des Repräsentantenhauses. Was ging Ihnen bei den Bildern durch den Kopf?