Einverständniserklärung Ich stimme zu, dass Cicero mich per E-Mail kontaktiert, um mir Nachrichten, Updates und Informationen für Marketingzwecke zuzusenden.

So erreichen Sie Ralph Thiele:

Oberst a. D. Ralph Thiele ist Vorsitzender der Politisch-Militärischen Gesellschaft in Berlin. Er diente unter anderem im Planungsstab des Verteidi­gungsministers, im Private Office des Nato-Oberbefehlshabers sowie als Direktor an der Führungsakademie der Bundeswehr. Thiele ist Herausgeber des Buches „Hybrid Warfare“ ( 2021 ). Foto: ispsw

Eine kleine schwarze Drohne nähert sich mit einem leisen Summen. Sie stoppt, steigt höher und verschwindet in den Wolken. Andere Drohnen gleicher Bauart folgen ihr. Sie sind die Augen einer Infanteriekompanie, die sich anschickt, ein vom Gegner überfallenes Dorf zurückzuerobern. Die Aufklärungsdrohnen sind nicht allein. Am Boden und in der Luft nähern sich unbemannte Waffensysteme, darunter „Oktokopter“ mit Präzisionsmunition unterm Bauch. Roboter-Kampffahrzeuge rollen ins Bild, feuern auf feindliche Stellungen und geben den vorrückenden eigenen Truppen Deckung. Ein Bodenroboter patrouilliert entlang der feindlichen Linien und räumt mit Minenräumungsladungen Minen und Sprengfallen.

Szenen wie diese ereigneten sich vor wenigen Wochen im kalifornischen Fort Irwin, dem Nationalen Trainingszentrum der US-Landstreitkräfte. Deren Verantwortliche wollten herausfinden, wie sie Menschen und Maschinen gemeinsam auf dem Schlachtfeld einsetzen können – ein Vorgeschmack auf die Zukunft der Streitkräfte. Manche der Drohnen und auch einige der minenräumenden Bodenroboter waren bereits zum Test in der Ukraine. Kein Wunder, dass der vormalige ukrainische Generalstabschef Walerij Saluschnyj mit Verve derart neue Technologien fordert, um die prekäre Lage an der Front zu verbessern. Er weiß: Im transparenten Gefechtsraum macht Innovation den Unterschied. Sie verändert den Krieg.