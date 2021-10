Herr Colby, in Ihrem Buch „The Strategy of Denial“ erklären Sie, warum die Vereinigten Staaten ein Interesse daran haben, Taiwan vor eventuellen chinesischen Übernahmeversuchen zu beschützen. Sie simulieren sogar mögliche Kriegsszenarien, sollte China in Taiwan einmarschieren. Könnten diese Szenarien eventuell früher als gedacht eintreffen? In den vergangenen Wochen drangen chinesische Kampfjets mehrfach in den taiwanesischen Luftraum ein.