Was ein Spektakel! Was für eine Show! Die Eröffnungsfeier der olympischen Spiele am Freitagabend in Paris war eine bemerkenswerte choreographische und organisatorische Leistung. In ihren besten Momenten, festlich, ästhetisch und mit dem nötigen Pathos. Zugleich überraschend und mitunter originell. Immer wieder gelang den Choreographen zwischen dem mitunter ermüdenden Defilee der Boote mit den Mannschaften der Nationen schöne, interessante und sogar poetische Bilder.

Wie heutzutage bei Mega-Ereignissen üblich, durfte es an den erwartbaren Superstars nicht fehlen. Die bei solchen Anlässen geradezu unvermeidbare Lady Gaga hatte gleich zu Beginn der Show ihren Auftritt. Verkleidet als Burlesque-Tänzerin sang die amerikanische Pop-Ikone den berühmten Sechziger-Jahre-Chanson „Mon truc en plumes“ von Zizi Jeanmaire. Ein internationaler Superstar, der Ur-Französisches präsentierte: Es sollte nicht der letzte Widerspruch dieses Abends bleiben.