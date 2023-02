So erreichen Sie Ralf Hanselle:

Gefühle sind gut. Der Buchmarkt etwa ist reich an Büchern mit emotionalen Themen: „Mit Gefühl denken“ heißt da etwa ein Ratgeber über sogenannte Emotionale Intelligenz; „Gefühl und Mitgefühl“ ein Leitfaden zum Thema Empathie und Achtsamkeit. Doch nicht nur in der Psycho- und Esoterikecke herrscht ein Überangebot an Gefühlsduselei. Auch im Feld von Politik und Gesellschaft scheinen Gefühle immer wichtiger zu werden. Moralische Empfindungen bestimmen zuweilen politische Entscheidungen – manchmal sogar die über Krieg und Frieden. Gefühle dominieren die Debatten über Gerechtigkeit. Und sie bestimmen angeblich sogar, ob wir Mann oder Frau sind.

Zeit also, sich das Weltgeschehen einmal von der emotionalen Seite aus anzuschauen. Der heutige Gesprächsgast im Cicero Podcast Gesellschaft ist ein absoluter Experte, wenn es um Instinkt und Empfindung geht – und natürlich bei Missempfindung. Der Wiener Psychiater, Psychotherapeut und Bestseller-Autor Raphael M. Bonelli hat nicht nur eine gut gehende Praxis für systemische Psychotherapie. Er ist einem breiten Publikum zudem durch seine Bücher zum Thema Narzissmus, Perfektionismus und aktuell eben auch zum großen Thema der Bauchgefühle bekannt. Außerdem setzt er sich auf seinem weit über die Grenzen Österreichs bekannten YouTube-Kanal immer wieder mit politischen und gesellschaftlichen Phänomenen auseinander. Bonelli ist Leiter der neuropsychischen Forschungsgruppe an der Sigmund-Freud-Privatuniversität Wien und Mitbegründer des Instituts für Religiösität in Psychiatrie und Psychotherapie.

„Wir sind mehr als unsere Gefühle", lautet die grundlegende Botschaft des erfahrenen Psychiaters im Gespräch mit Ralf Hanselle, dem stellvertretenden Chefredakteur von Cicero. Ein trefflicher Ratschlag für eine Gesellschaft, die sich einerseits allzu gerne von aversiven Gefühlen davontragen lässt, andererseits mehr und mehr dem Glauben anheimfällt, man müsse seine wechselnden Gefühlslagen und identitären Stimmungen nicht gelegentlich auch mal mit Hilfe des eigenen Verstandes gegenchecken.

Das Gespräch wurde am 02. Februar 2023 aufgezeichnet.

