Den emeritierten Professor für Klinische Psychololgie und Neuropsychologie an der Universität Konstanz treibt vor allem die Frage an, wie die Umwelt Gehirnfunktionen und Verhaltensmuster von Personen, die dramatische, mitunter lebensbedrohende Erfahrungen gemacht haben, beeinflussen und verändern. Die Traumaforschung führte ihn unter anderem zu ausgedehnten Feldstudienprojekten in Krisenregionen Asiens und Afrikas. Welche Folgen haben traumatische Erfahrungen auf den Menschen? Welche psychischen Beeinträchtigungen rufen sie hervor und, vor allem, wie kann man sie heilen?



Gemeinsam mit dem Althistoriker Michael Sommer und dem Evolutionsbiologen Axel Meyer diskutiert Elbert ganz grundsätzliche Fragen, wie „Ist der Mensch gut oder böse?“ oder „Was bringt Menschen dazu, die schrecklichsten Kriegsverbrechen zu begehen?“ Ausführlich sprechen die Wissenschaftler über Fluchtursachen und die Auswirkungen von traumatischen Erlebnissen, die zumeist junge Flüchtlinge aus Krisenregionen auf ihrer Reise in den vermeintlich rettenden Westen erfahren müssen – auf deren Körper und Psyche.

Axel Meyer, Michael Sommer und Thomas Elbert / Inka Reiter (v.l.n.r.)

Thomas Elbert fordert im Cicero Podcast Wissenschaft eine grundlegende Veränderung des Asylrechts, „nicht nur, weil es auch hin und wieder asylsuchende Personen gibt, die gewalttätig werden, sondern weil es auf der Welt Milliarden von Menschen gibt, die, wenn sie die Möglichkeit hätten, zu uns kommen würden“. Welche Maßnahmen ergriffen werden sollten, um den krisengeschüttelten Ländern nicht das Humankapital zu entziehen, welche Forderungen der Neuropsychologe an die Politik in Deutschland hat und was Elbert ändern würde, wäre er der König von Deutschland, hören Sie in der aktuellen Folge des Cicero Podcasts Wissenschaft.

Das Gespräch wurde am 1. Dezember 2023 aufgezeichnet.

