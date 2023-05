Manfred Lütz kritisiert das deutsche Psychotherapie-System. Zu oft würden eigentlich gesunde Menschen psychotherapeutisch behandelt, sodass wirklich kranke Patienten keinen Therapieplatz bekommen. „Es geht aber darum, dass Psychotherapeuten im deutschen System Schwerkranke nicht behandeln müssen, sondern dass eben auch jemand, der keine schwere Störung hat, zum Psychotherapeuten gehen kann“, erklärt Lütz im Cicero Podcast Politik. „Wir behandeln die Falschen“, meint er. Man brauche eine Systemänderung, damit schwerkranke Patienten privilegiert werden, so der Psychiater und Psychotherapeut Lütz.



Er beklagt die Unkenntnis über die moderne Medizin. Ein Drittel aller Menschen werde im Laufe des Lebens psychisch krank, dennoch sei das Thema tabuisiert. „In Wirklichkeit ist es so, dass Psychiatrie eigentlich die erfolgreichste medizinische Disziplin der letzten 70 Jahre ist. Das wissen die Leute nicht“, beklagt Lütz. Früher hieß es, jemand komme in die Klapsmühle, und war dann dort monate- oder jahrelang. Heute sei die durchschnittliche Liegezeit in Psychiatrien in Deutschland drei Wochen. Darüber müsse mehr aufgeklärt werden.

Volker Resing (li.) und Manfred Lütz in der Cicero-Redaktion





Und Manfred Lütz wirbt für das Christentum und wettert sozusagen gegen Missbrauch aller Art. „Wenn wir aus Russland manche Parolen hören über die Ukrainer, dann ist das Stammesreligion, das hat mit Christentum gar nichts mehr zu tun“, sagt Lütz. Insgesamt sieht er die Kirche auch in Deutschland in einer Krise und plädiert für eine andere Perspektive. „Ich erlebe immer wieder, auch bei Intellektuellen, dass sie sagen, wir machen uns inzwischen Sorge um unsere Gesellschaft, wenn das Christentum völlig wegfällt“, sagt Lütz im Cicero-Podcast. „Was ist, wenn nachher nur noch so eine neoliberale Ideologie übrig bleibt, nur noch so Trumps, die sagen ‚Hauptsache Erfolg‘?“

Das Gespräch wurde am 17. Mai 2023 aufgezeichnet.



