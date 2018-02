Theodor Ziehen (1862 – 1950) war seit 1892 Professor für Psychiatrie an wechselnden Universitäten und seit 1917 Professor der Philosophie in Halle an der Saale. Schon zu Schulzeiten sah er die Philosophie als sein letztes Lebensziel an, studierte aber zunächst Medizin, da er nur für dieses Fach das dringend benötigte Stipendium bekam. Das Faible für Philosophie begründete dann auch seine Spezialisierung auf Psychiatrie. Er betreute in Jena den im Januar 1889 eingelieferten Lueskranken??? Friedrich Nietzsche. Der zunächst seine philosophischen Neigungen nicht auslebende Ziehen verlieh 1923 der damaligen Psychiatrie das zynische Urteil „triviale Angelegenheiten und triviale Menschen“. Doch Zynismus und Realismus sind oftmals näher zusammen als vermutet.

Ein knappes Jahrhundert später wird das Dilemma des Psychobooms ein wenig klarer. Nun hat die Aufplusterung banaler Erziehungs- und Beziehungsschwierigkeiten ein Ausmaß erreicht, dass es offensichtlich nur noch Ärzte und Patienten, Therapeuten und Therapierte, Betreuer und Betreute, Coaches und Gecoachte gibt. In einer überalterten Gesellschaft, in der Fitness und Jugendlichkeit bis zum Lebensende ein erstrebenswertes Ziel sind, können sich Psychotherapie, Sozialpädagogik und Coaching, wo die subjektive Sichtweise der Patienten eine maßgebliche Rolle spielt, einem Verjüngungsprozess nur schwer entziehen. Die Abgrenzung zur Kinder- und Jugendbetreuung ist ein wenig durchlässiger geworden. Und wem kann man es in einer Epoche des ewig Jungbleibens überhaupt noch zumuten, erwachsen zu werden?

Allerlei Befindlichkeitsstörungen

Kindererziehung und Jugendbetreuung sind zu einem lebenslangen Projekt geworden für Adoleszente von 8 bis 80. Über 90-jährige Damen, die bei Jugendämtern anrufen und sich über ihre mindestens 70-jährigen Söhne beschweren, kommen nicht nur in Witzblättern und Bildschlagzeilen vor, sondern zunehmend auch in der Realität. Die juvenilen Gerontoathleten müssen nur lang genug Schwierigkeiten machen, um letztlich doch an die psychologische oder psychotherapeutische Hand genommen zu werden. Das könnte auch eine kompetente Erzieherin.

Ob Streit mit den Nachbarn, den Arbeitskollegen oder dem Chef, jeder pubertär anmutende Konflikt kann zu Befindlichkeitsstörungen führen, die wiederum in eine psychiatrische Diagnose umformuliert werden können. Kein Problem. Falls Depression nicht ganz so passend scheint, die reaktive Depression, auch Anpassungsstörung genannt, wird es in jedem Falle richten. Wie heißt es doch so schön: „Hier handelt es sich um Zustände von subjektivem Leiden und emotionaler Beeinträchtigung, die soziale Funktionen und Leistungen behindern und während des Anpassungsprozesses nach einer entscheidenden Lebensveränderung oder nach belastenden Lebensereignissen wie auch schwerer körperlicher Erkrankung auftreten. Die Belastung kann die Unversehrtheit des sozialen Netzes betroffen haben, (…) Trauerfall, (…) Trennungserlebnis (…) kann dabei nur den Einzelnen oder auch seine Gruppe oder Gemeinde betreffen (…) .“

Pragmatismus ist nicht erwünscht

Was sollte man da nicht hineinpacken können? Für Burn-out, der Leistungsvermeidungsdiagnose Nummer 1, eine Steilvorlage. Die nächsten Leistungsvermeidungsdiagnosen sind schon klar formuliert und werden medial aufbereitet in Lifestyle-Gazetten, VHS-Kursen und im Internet. Sie laufen sich schon mal warm und stehen kurz vor der Aufnahme in ein aktuelles Klassifikationssystem für psychische Erkrankungen: Prokrastination (Aufschiebeverhalten, vornehme Umschreibung für „den Hintern nicht hochkriegen“), Hochsensibilität, Geräuschempfindlichkeit. Den „Patienten“ mit der letzteren Diagnose könnte man Ohrenstöpsel verschreiben, aber solch unsensibler Pragmatismus würde in ein Fegefeuer von Ethikkonferenzen katapultiert. Man begegnet den Problematisierungsorgien der Überflussgesellschaft mit ausgeklügelten Formen der sprechenden Medizin: ambulante Psychotherapie, tiefenpsychologisch fundiert, verhaltenstherapeutisch perfektioniert, Angehörige inkludiert. Auf dass Keiner in seiner Misere zurückgelassen wird, und sei sie noch so selbstverschuldet.

Bei dem derzeitigen Wildwuchs an Befindlichkeitsstörungen, die nahezu willkürhaft in psychiatrische Diagnosen umgemünzt werden, wird das wohl nur der Anfang sein. Schaffen wir also neue Therapiestellen, die dringend benötigt werden. Ihre Tochter möchte Psychotherapeutin werden? Toll. Vielleicht wird sie eines Tages selbst ein Burn-out entwickeln, aber eines wird sie ganz bestimmt nicht: arbeitslos. Sollte sie eine psychotraumatologische Schwerpunktpraxis eröffnen wollen, ist Vorsicht angesagt.

Schon ist die Rede von sekundärer Traumatisierung, die dann auftreten soll, wenn der Therapeut zu viel von primären Traumata hören muss, welche die Betroffenen direkt erlebt haben. Psychotherapeuten, die sekundär traumatisiert sind, müssen demnächst selbst in Psychotherapie, wobei die entsprechenden Therapeuten dann in Gefahr sind eine … klar doch, tertiäre Traumatisierung zu erleiden. Im Gegensatz zur sekundären ist diese zwar noch nicht beschrieben, liegt aber schon in der Luft. Hier beginnt nun die Quadratur des psychotraumatologischen Kreises. In diesem laufen Traumaverursacher, Traumatisierte, Psychotraumatologen, Traumacoaches, sekundär und tertiär Traumatisierte wie schreiende Kinder um die Wette und sehnen sich nach weiteren Mitläufern. Sie werden sie bald bekommen.

Die Nebenwirkungen der Psychotherapie

Verglichen mit Ländern der dritten Welt ist es doch paradox: Je besser es uns geht, umso schlechter fühlen wir uns. Könnte es vielleicht daran liegen, dass wir immer unselbständiger werden, je mehr Hilfseinrichtungen und Mutterprothesen es gibt? Spätestens jetzt kann ohne therapeutischen Beistand nichts mehr bewältigt werden. Ob Kindererziehung, Pflege der greisen und dementen Eltern, Arbeitskonflikte, Gewichtsreduktion, Nachbarschaftsstreitigkeiten, Beziehungskonflikte, sexuelle Probleme, Hundeaufzucht, krumme Nase, OP ja, nein, Ehemann ist Parteimitglied der AfD geworden, Scheidung ja, Scheidung nein, Ex-Frau möchte Beziehung wieder aufleben lassen, Neustart ja, Neustart nein, Ehemann möchte nur Sex, aber keine Kinder, Ehefrau nur Kinder, aber keinen Sex…

Geschafft! Aus Psychologisierung ist Infantilisierung geworden, Deutschland ist im Kindergarten. So gut die ganzen Hilfen gemeint sein mögen, auch sie haben ihre Tücken. Beispiel Psychotherapie: Sie hat, genauso wie andere Heilmethoden und Pharmaka, Wirkungen und Nebenwirkungen. Letztere werden so gut wie nicht thematisiert. Wenn ausnahmsweise doch, sind die Ergebnisse frappierend. So wies der psychologische Psychotherapeut Eckert 2012 an Hand von Metaanalysen nach, dass circa 40 Prozent der Psychotherapien nicht wirken beziehungsweise es dem Patienten schlechter geht. Und welcher niedergelassene Neurologe und Psychiater kennt sie nicht, die Patienten, die jahrelang in Therapie sind, sich während der 50 Minuten recht wohlfühlen, aber sich in den Tagen und Jahren dazwischen de facto nichts ändert. Die gebetsmühlenartige Wiederholung von den zu wenigen Psychotherapieplätzen ist ein Mythos des müden Europas. In der kontinuierlichen Abwärtsdefinition dessen, was eigentlich psychisch krank ist, kann es niemals genügend Therapieplätze geben.

Wortklauberei

Nicht nur Psychotherapie, auch der Beruf des Therapeuten hat seine Risiken. Da wundert es nicht, wenn einige Therapeuten nur die Patienten nehmen, die ihnen guttun. Um aus ihren Versicherten gut erscheinende Patienten zu machen, stellen immer mehr Krankenkassen Psychologen ein, die den (vermeintlichen) Psychotherapiebedürftigen schon mal die richtige Wortwahl beibringen, um rasch an einen der begehrten Therapieplätze zu kommen. Aus „Mein Job kotzt mich an“ oder „Meine Tussi nervt“ wird dann flugs „Ich möchte mit Ihnen gemeinsam eine Lösungsstrategie erarbeiten, so dass …“.

Mit dem richtigen Psychovokabular lässt sich aus jedem trivialen Kinderkram eine behandlungsbedürftige psychische Erkrankung formulieren. Wie hieß das noch mal bei dem Psychiater und Philosoph Ziehen? „Triviale Angelegenheiten …“? Sollte da doch etwas Wahres dran sein? Vielleicht mehr als ein Körnchen?