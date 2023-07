Fast jeder Künstler muss sich irgendwann die Frage stellen, wann es an der Zeit ist, aufzuhören. Wenn es am schönsten ist? Wenn es am anstrengendsten ist? Oder wartet man lieber ab und sieht zu, wie die eigene Karriere ihrem Ende von selbst entgegengeht? Der in Istanbul geborene deutsche Kabarettist, Musiker und Regisseur Serdar Somuncu hat keinen Grund, sich über mangelndes Interesse an seiner Kunst und seiner Person zu beklagen. Seine Shows sind ausverkauft und sein Podcast „Schröder und Somuncu“, den er gemeinsam mit dem Kabarettisten Florian Schröder aufnimmt, gehört zu den meistgehörten Podcasts Deutschlands.

Und dennoch: Im September beginnt seine Abschiedstournee „Seelenheil - das vierte Reich“. Fast 40 Shows sind geplant, danach wird sich Somuncu nach eigenen Angaben aus der Öffentlichkeit zurückziehen. Keine Live-Auftritte mehr, keine Interviews und auch alle Social-Media-Kanäle werden abgestellt, sofern sie das nicht bereits sind. Ben Krischke, Leiter Debatte bei Cicero, hat Somuncu anlässlich dieses anstehenden Abschieds in den Cicero Podcast Gesellschaft eingeladen. Das Treffen fand in der Redaktion des Cicero in Berlin statt. Das Ergebnis ist ein langes, ein intensives Gespräch über das Gestern, das Heute und das Morgen. Wir haben uns entschieden, es (fast) ungekürzt zu veröffentlichen.



Cicero-Redakteur Ben Krischke (l.) und Serdar Somuncu / Antje Berghäuser

Unter anderem erzählt Somuncu von seinen Erfahrungen als Kind in einem katholischen Kinderheim, von seiner zeitweisen Obdachlosigkeit und von Linken wie Neo-Nazis, die seine langjährige kabarettistische Lesung aus „Mein Kampf“ gar nicht gut fanden. Außerdem spricht Somuncu über die gängigen Migrations- und Integrationsdebatten, die Corona-Politik der beiden Bundesregierungen und geht hart mit der amtierenden Ampelkoalition ins Gericht. Somuncu sagt: „Das ist die schlechteste Bundesregierung, die wir je hatten.“



Das Gespräch wurde am 10. Juli 2023 aufgezeichnet.

