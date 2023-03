So erreichen Sie Ben Krischke:

Ben Krischke ist Leiter Debatte bei Cicero Online und lebt in München.

Was haben wir nicht laut geschimpft über den ehemaligen italienischen Regierungschef und Medienunternehmer Berlusconi, der mit seinen Seilschaften das schöne Italien zum Bunga-Bunga-Land umfunktionierte. Was schauen wir nicht entsetzt auf den türkischen Staatspräsidenten Erdogan, der seine AKP-Kreise mit reichlich Geld und schönen Pöstchen ausstattet, während es Oppositionelle zunehmend schwer haben. Und was haben wir nicht vier Jahre lang angeschrieben gegen US-Präsident Trump und seine „alternativen Fakten“.

Seit über einem Jahr hat Deutschland nun eine Regierungskoalition aus SPD, Grünen und FDP. Und auf die Bundesrepublik, lässt sich bilanzieren, senkt sich zunehmend ein Glashaus nieder, das das Steinewerfen ins Ausland künftig noch deutlich doppelmoralischer werden lässt als es eh schon immer war. Ich weiß schon, der Vergleich mit Erdogan ist nicht nett, und Bunga-Bunga wird in der Ampelkoalition schon qua feministischem Auftrag nicht betrieben. Aber vergleichen heißt ja auch nicht gleichsetzen, was ich vorab betonen möchte – wegen akuter Schnappatmungsgefahr im linksgrünen Juste Milieu.