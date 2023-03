„Das Einzige, wovor wir uns fürchten müssen, ist die Angst selbst“, verkündete der Vorsitzende der sozialdemokratischen Partei jüngst in einem Video in den sozialen Medien. Während der vergangenen Wochen rief Kılıcdaroǧlu die türkische Jugend immer wieder dazu auf, vom Staat verhängte Internetzensuren zu ignorieren und in Anbetracht zunehmender Restriktionen nicht zu schweigen. Während der redegewandte Erdoǧan in den letzten Jahren vor allem mit seiner Tendenz zur Spaltung und seinen verbalen Attacken gegenüber Kritikern oder Feministinnen aufgefallen war, gilt Kılıcdaroǧlu als Versöhner: als einer, der das tief gespaltene Land wieder einen könnte.