Ilgin Seren Evisen schreibt als freiberufliche Journalistin über die politischen Entwicklungen in der Türkei und im Nahen Osten sowie über tagesaktuelle Politik in Deutschland.

„Wenn Sie ein Land kennenlernen möchten, schauen Sie sich erst einmal an, wie die Menschen dort sterben“, sagte Faik Öztrak, Sprecher der sozialdemokratischen Partei (CHP), während einer Pressekonferenz am 24. Februar. Die behördliche Genehmigung von Bauten, die Baurichtlinien missachteten, so Öztrak weiter, seien mit Schuld am Tod zehntausender Menschen nach den Erdbeben in der Türkei und in Nordsyrien – und damit auch die türkische Regierung.

Öztrak forderte zuletzt Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan dazu auf, seinen Posten zu räumen. Eine Forderung, der sich bekannte Politiker und Bürger des Landes in unterschiedlichen Formen anschließen. So erregte der Sprechchor „Hükümet istifa“ (Regierung, tritt zurück) von Fußballfans der bekannten Klubs Fenerbahce und Besiktas große mediale Aufmerksamkeit.