Lukas Koperek ist Journalist und lebt in Mannheim und Berlin.

Gerd Antes war Mitglied zahlreicher Wissenschaftskommissionen, unter anderem der Ständigen Impfkommission am Robert-Koch-Institut sowie des Advisory Boards der International Clinical Trial Registry Platform (ICTRP) der WHO. Der Medizinstatistiker war Wissenschaftlicher Vorstand der Cochrane Deutschland Stiftung, die sich für wissenschaftliche Evidenz in der Medizin einsetzt.

Herr Antes, Sie gelten als Wegbereiter der evidenzbasierten Medizin in Deutschland. Was genau versteht man eigentlich unter „Evidenz“?