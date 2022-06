Der ergraute, bärtige Mann mit den schmalen Augen nimmt am rustikalen Esstisch Platz. Und atmet durch. Thomas Elbert hat mehr Zeit für sich, seit er 2018 seine Professur an der Universität Konstanz aufgegeben hat. Bald geben der gebürtige Allgäuer und seine Frau auch ihren deutschen Wohnsitz auf und ziehen in ihr persönliches Arkadien nach Italien. „Dann ist Schluss mit dem Vagabundenleben“, sagt der Emeritus, in dessen Wohnung es vor afrikanischen Kleinodien nur so wimmelt.