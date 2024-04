Jahrelang hat Tesson, 51, die steile Treppe nicht benutzt, sondern ist nur an der Fassade über die Regenrinne in seine Wohnung geklettert. Mit Vorliebe hat er Kirchtürme erklommen, einmal auch den Kölner Dom, bis er 2011, sturzbetrunken, von einer Berghütte in Chamonix aus zehn Meter Höhe in die Tiefe fiel. Dass er überlebte, war ein Wunder. Und wie alle Überlebenden, die mit ihrer eigenen Endlichkeit Bekanntschaft gemacht haben, erlebt er seither jeden Tag als Geschenk: „Ich empfinde permanente Dankbarkeit, ich habe, wie man beim Flippern sagt, eine Extrarunde gewonnen.“