Die PARTEI ruft – und alle rennen hinterher

Es verwundert nicht, dass die PARTEI schon seit einiger Zeit auch eine „Bierpreisbremse“ fordert. Im aktuellen EU-Wahlprogramm wird dies noch durch eine „Dönerpreisbremse“ („3 Euro – mit alles“) ergänzt. So weit, so lustig. Und wie so oft bei der PARTEI hat das auch einen realen Hintergrund. Denn die Preisentwicklung bei Döner, der mit Abstand beliebtesten Imbissmahlzeit in Deutschland, steht nahezu sinnbildlich für die Auswirkungen von Energiekrise und Inflation auf den gastrokulturellen Alltag. Der durchschnittliche Preis für einen Döner ist in den vergangenen fünf Jahren von 4,50 auf 6 bis 9 Euro gestiegen, je nach Region. Vor allem auf TikTok und Instagram sorgt das für enorme Empörungswellen, was gleich drei Parteien beziehungsweise einige ihrer Gliederungen offenbar dazu inspirierte, auf den PARTEI-Zug mit der Dönerpreisbremse aufzuspringen.