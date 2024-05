Einverständniserklärung Ich stimme zu, dass Cicero mich per E-Mail kontaktiert, um mir Nachrichten, Updates und Informationen für Marketingzwecke zuzusenden.

So erreichen Sie Daniel Gräber:

Seine Karriere begann der promovierte Jurist beim Chemieriesen Bayer. Dort brachte es Karl-Ludwig Kley bis zum Finanzvorstand. Dann wechselte er in die gleiche Position zur Lufthansa und führte später den Pharmakonzern Merck. Keine Frage: Kley zählt zu den wichtigsten und einflussreichsten Führungskräften der deutschen Wirtschaft.

Nun hat er ein Buch veröffentlicht, in dem er die deutsche Klima- und Energiepolitik vehement kritisiert. Der konstruktive Ton dieses Buches („Klar zur Wende – So können wir das Steuer bei Klima und Energie noch rumreißen“) kann nicht darüber hinwegtäuschen, wie grundsätzlich Kleys Kritik ist. Denn er fordert darin, gleich mehrere der in Deutschland vorherrschenden Tabus zu brechen: Kernkraft, heimisches Fracking-Gas und CO2-Speicherung.

Daniel Gräber und Karl-Ludwig Kley in der Cicero-Redaktion

Im Cicero-Podcast erklärt Kley, der seinen Posten als Aufsichtsratsvorsitzender des Energiekonzerns Eon im Mai 2023 aufgegeben hat, warum er sich erst jetzt so deutlich zu Wort meldet. Und er räumt selbstkritisch ein, dass Unternehmenschefs viel zu oft den Mächtigen nach dem Mund reden. „Die Wirtschaft insgesamt ist oft sehr zögerlich, wenn es darum geht, eine klare Position einzunehmen. Viele befürchten Nachteile. Gerade wenn es Unternehmen sind, die eine Nähe zum oder eine Abhängigkeit vom Staat haben“, sagt Kley im Gespräch mit Cicero-Ressortleiter Daniel Gräber. Und er fordert: „Die Wirtschaft soll den Mund aufmachen, wenn es Dinge gibt, die an der Politik zu kritisieren sind.“

Das hat Kley, der aktuell dem Aufsichtsrat der Lufthansa vorsitzt, erst jüngst getan. Als Wirtschaftsminister Robert Habeck auf unsere Enthüllungen zu seiner Atomkraft-Entscheidung reagierte, indem er den Kraftwerksbetreibern wie Eon die Verantwortung für die verhinderte Laufzeitverlängerung zuschob, warf ihm der Ex-Eon-Aufsichtsratschef in einem Interview vor, Unsinn zu verbreiten.

Das Gespräch wurde am 15. Mai 2024 aufgezeichnet.

Sie können den Podcast jetzt hier – klicken Sie dazu „Inhalte aktivieren“ – hören, oder auch auf allen Podcast-Portalen.



Sie sind interessiert an weiteren Themen und noch kein Abonnent von Cicero Plus? Testen Sie uns, gratis für 30 Tage.

Mehr Podcast-Episoden: