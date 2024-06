Im Jahr 2015 brachte der kleine Verlag „Metermorphosen“ den sogenannten „Moral-o-mat“ auf den Markt, bei dem sich aus jeweils drei Satz-Bausteinen wahllos irgendwelche philosophisch scheinende Phrasen kombinieren lassen: „Umweltschutz / ist in Zukunft alles / was uns bleibt“ oder „Kunst / ist theoretisch / eine große Chance“, um nur zwei Beispiele von insgesamt 125.000 Möglichkeiten zu nennen. Beworben wird das Spiel wie folgt: „Mit einer Endlosschleife tiefsinniger, gewichtiger und provokanter Thesen über Werte, Normen und Gesellschaft produziert der Moral-o-mat Sätze für die Ewigkeit.“ Ein ähnliches Gerät scheint beim Bundespräsidialamt im Einsatz zu sein. Jedenfalls erzeugt das deutsche Staatsoberhaupt ohne Unterlass vergleichbare Sentenzen, die irgendwie oberflächlich Sinn ergeben, ohne dabei erkennbar sinnstiftend zu sein.

„Erkennen, was verbindet“

Es lassen sich aufgrund dieser Methode sogar ganze Bücher zusammenkompilieren, wie Frank-Walter Steinmeier mit seinem jüngst erschienenen Werk „Wir“ unter Beweis gestellt hat: „Unser Wir ist das einer vielfältigen Gesellschaft geworden, die neu erkennen muss, was sie verbindet“, heißt es in der Verlagsankündigung, die schon selbst wie ein Output des „Moral-o-Mats“ klingt. Bei der Kritik fiel „Wir“ weitgehend kolossal durch, in der taz etwa hieß es über den präsidialen Groß-Essay: „Das alles ist gut gemeint, vieles davon auch richtig und wichtig. Nur: Überraschend, aufrüttelnd oder gar inspirierend ist das alles nicht.“ Und damit bleibt sich Steinmeier im politischen Tagesgeschäft treu. Zum Beispiel bei seiner Reaktion auf den Mannheimer Messermord vom vorigen Freitag.

Das Bundespräsidialamt jedenfalls verbreitete am Sonntag nach dem Tod des 29 Jahre alten Polizisten Rouven L., der von einem aus Afghanistan stammenden Islamisten niedergemetzelt worden war, folgende Sätze, mit denen Frank-Walter Steinmeier der Familie des Opfers kondolierte: „Ich bin tief erschüttert über den Tod des Polizisten, der in Mannheim mutig eingriff, um Menschenleben zu schützen. Meine Gedanken sind in diesen schweren Stunden bei seinen Angehörigen.“ Sowie: „Mein Dank gilt allen Polizisten im Einsatz. Ich habe große Sorge angesichts der Verrohung der politischen Auseinandersetzung und der wachsenden Gewaltbereitschaft in unserem Land. So darf es nicht weitergehen. Gewalt gefährdet, was unsere Demokratie stark gemacht hat.“

Nichts als Banalitäten

Aha. So darf das also nicht weitergehen. Das ist nun wirklich die allerbanalste Banalität, die einem zu dieser Tat einfallen kann. Als ob irgendjemand auf die Idee käme zu behaupten, tödliche Messerangriffe auf offener Straße gehörten gewissermaßen zur deutschen Folklore und müssten (auch künftig) als solche akzeptiert werden. Dies ist das eine, und schon hier fragt man sich, ob die Wochenendbereitschaft in der Präsidialbehörde, die sich solch ein Statement einfallen lässt, nicht besser durch eine Künstliche Intelligenz ersetzt werden sollte. Oder ob der Bundespräsident vielleicht doch über die eine oder andere seiner Verlautbarungen zumindest ein paar Sekunden lang nachdenken sollte, bevor er sowohl die Angehörigen des Opfers wie auch die Öffentlichkeit mit solchem Satz-Brei traktieren lässt. Wenn diese Worte ein Trost gewesen sein sollen, hätte Schweigen gewiss mehr geholfen.

Die eigentliche Taktlosigkeit Steinmeiers besteht allerdings in der von ihm zum Ausdruck gebrachten „Sorge angesichts der Verrohung der politischen Auseinandersetzung und der wachsenden Gewaltbereitschaft in unserem Land“. Was will er den Hinterbliebenen von Rouven L. damit eigentlich sagen? Dass es sich beim Messermord um eine Form von „politischer Auseinandersetzung“ gehandelt habe? Damit würde die schreckliche Tat auf eine höhere Ebene gehoben – gewissermaßen in den Bereich des Politischen hinein nobilitiert. Also genau so, wie etliche verirrte Seelen den Hamas-Terror vom 7. Oktober zum „Befreiungskampf“ stilisieren.

Wer in diesem Zusammenhang noch dazu abgedroschene Sonntagsreden-Versatzstücke unterbringt wie „Verrohung“ oder „starke Demokratie“, muss auf eine Weise intellektuell derart entleert und abgebrüht gleichermaßen sein, dass es einen fröstelt. Sollte Frank-Walter Steinmeier sich für seine zweite Amtszeit tatsächlich vorgenommen haben, mit seinen Gedanken in die Gesellschaft hineinzuwirken, möchte man ihm zurufen: „Bitte nicht noch mehr davon!“ Moral-o-mat-haftes Salbadern kann nämlich auch schädlich sein – insbesondere, wenn es vom Ersten Mann im Staate höchstpersönlich kommt.

Steinmeiers Sorgentelefon

Was natürlich auch nicht fehlen durfte, ist Steinmeiers Ausdruck der „Sorge“ über die bestehenden Verhältnisse. Anders als den vielgeschmähten „besorgten Bürger“ steht es dem Bundespräsidenten offenbar frei, die Bevölkerung mit einer Besorgtheit angesichts gesellschaftlicher Fehlentwicklungen zu behelligen (die er noch dazu selbst mit in Gang gesetzt hat). Begleiterscheinungen unkontrollierter Massenmigration, zu denen eben auch importierter, gewaltbereiter Islamismus zählen, sind ja Kollateralschäden einer Politik, an der ein früherer Außenminister Steinmeier nicht völlig unbeteiligt war.

Also: Die Sorgen des Bundespräsidenten in aller Ehren – aber womöglich erwarten die in diesem Land lebenden Menschen doch eher Antworten von ihm. Der Bundespräsident als Sorgentelefon unter umgekehrten Vorzeichen: Steinmeier ruft die Leute an, um ihnen seine Rat- und Hilflosigkeit zu offenbaren? Das ist kein Ausdruck von Souveränität, sondern das exakte Gegenteil davon. Sorgen haben die Menschen nämlich selber genug. Ein Bundespräsident, der den Angehörigen des mutigen Polizisten Rouven L. mit allerlei Trivialitäten kondoliert und dabei seine eigene „Besorgnis“ in den Vordergrund stellt, kann kein Vorbild sein. Nicht, dass man von Steinmeier eine Solche Rolle erwarten würde. Desillusionierend ist es dennoch.