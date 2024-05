Einverständniserklärung Ich stimme zu, dass Cicero mich per E-Mail kontaktiert, um mir Nachrichten, Updates und Informationen für Marketingzwecke zuzusenden.

Es ist eines der am besten dokumentierten Gewaltverbrechen der jüngeren Zeit. Auf dem Video vom Mannheimer Marktplatz, das nun durch die Medien geht, ist zunächst zu sehen, wie der Islam-Kritiker Michael Stürzenberger mit seiner „Bewegung Pax Europa“ einen Stand aufbaut. Das Video stammt von dieser BPE. Dann sieht man, wie Männer, vermutlich Mitarbeiter von Stürzenberger einen bärtigen Mann offenbar zu Boden gebracht haben. Der steht sofort wieder auf – mit einem riesigen Messer sticht er auf die Männer ein. Dann sind Polizisten zur Stelle, der Messer-Täter verletzt einen der Polizisten, während der auf einem anderen Mann am Boden kniet. Offenbar hat der Polizist einen Wachmann der BPE für den Attentäter gehalten, so dass der echte Täter ihn dann von hinten verletzen konnte. Schließlich schießt ein anderer Polizist den Gewalttäter nieder, Polizisten knien auf ihm, unverständliches Schreien.

Im Nachhinein teilt die Polizei mit, drei Menschen seien verletzt in Krankenhäuser eingeliefert worden, darunter ein Polizist. Die BPE berichtet auf ihrer Website, dass Stürzenberger selbst „schwere Stichverletzungen am Gesicht und auch am Bein“ erlitten habe. Außerdem sei ein Polizist verletzt. Der Attentäter habe eine Schussverletzung.