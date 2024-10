Mehr erreichte Putin aber auch nicht. Denn sein dringender Wunsch, BRICS zu einem machpolitischen Pol gegen den Westen aufzubauen, wird, außer vom Iran, von keinem anderen Staat im BRICS-Club in der Schärfe unterstützt, die Putin sich wünscht. China, das im Grundsatz mit Russland darin übereinstimmt, alles zu unternehmen, um den USA zu schaden, muss gleichzeitig darauf achten, den amerikanischen Markt nicht zu verlieren. Diese Rücksichten muss das vom Westen weitgehend isolierte Russland nicht nehmen. Insofern sieht man Russlands rabiates Vorgehen in Peking zwar zufrieden, weil es belegt, wie stark Russlands Abhängigkeit von China gediehen ist, stimmt mit ihm aber nicht völlig überein. Noch weniger gilt dies für Indien und Brasilien, die sowohl im BRICS-Rahmen Handel treiben wollen als auch mit den USA, Europa und pazifischen Staaten. Schließlich stehen in der vierten Reihe Staaten wie Äthiopien und Ägypten, die die BRICS-Bühne zur politischen Aufwertung betreten, vor allem aber an Geld interessiert sind, das aus dieser Richtung verliehen wird.