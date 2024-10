Eckart Lohse leitet seit vielen Jahren das Berliner Parlamentsbüro der FAZ und ist damit ein exzellenter Kenner der politischen Szene in der Hauptstadt. Natürlich konnte er als Journalist auch die politische Laufbahn Angela Merkels aus der Nähe verfolgen. Soeben hat Lohse ein Buch über die frühere Bundeskanzlerin herausgebracht, dessen Titel durchaus brisant klingt: „Die Täuschung“.

Aber wer hat hier wen getäuscht? Die langjährige Regierungschefin ihre Wähler? Oder hat sie sich umgekehrt in den Deutschen getäuscht? Und wie blickt man im Abstand von mittlerweile drei Jahren auf eine Kanzlerin, die immerhin mehr als anderthalb Dekaden lang die Geschicke der Bundesrepublik gelenkt hat? Denn inzwischen stellt sich ja heraus, dass ihr politisches Erbe keineswegs im Glanz erstrahlt.

Darüber spricht Cicero-Chefredakteur Alexander Marguier in dieser Podcast-Ausgabe mit Eckart Lohse, der in seinem Buch sehr gut nachzeichnet, warum Merkel in entscheidenden Situationen ihrer Kanzlerschaft so gehandelt hat, wie sie es eben tat. Und vor allem, was das alles mit ihrer Herkunft aus der DDR zu tun hat. Im Fokus stehen dabei die Aussetzung der Wehrpflicht, die Euro-Rettung, der Ausstieg aus der Atomkraft und natürlich die Flüchtlingsfrage. Jeder dieser Punkte ist bis heute hochumstritten und dürfte noch sehr lange am Image Merkels kratzen – nicht zuletzt innerhalb ihrer eigenen Partei.

Eckart Lohse: Die Täuschung. Angela Merkel und ihre Deutschen, dtv 2024 / D. Herrmann

Eckart Lohse (li.) und Alexander Marguier in der Cicero-Redaktion / J. Marguier

Das Gespräch wurde am 2. Oktober 2024 aufgezeichnet.

Das Gespräch wurde am 2. Oktober 2024 aufgezeichnet.



