Denn erstmals – zumindest in dieser Wucht – kam die Kritik am öffentlich-rechtlichen Rundfunk nicht nur von außen, sondern auch von innen. Von Menschen, die für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk arbeiten, und solchen, die einmal für ihn gearbeitet haben. Kritisiert wurde etwa der Einfluss der Politik, aber auch die politische Schlagseite, die in den Programmen von ARD, ZDF und Deutschlandradio nicht immer, aber doch häufig erkennbar ist. Außerdem waren Erlebnisberichte aus Redaktionen zu lesen, die an Mobbing in politischer Sache grenzten. Das Manifest war also auch ein Hilferuf aus dem System.