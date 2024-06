Gaioz Japaridze ist ehemaliger georgischer Diplomat. Er war u.a. Konsularbeamter und Botschaftsrat in Griechenland, stellvertretender Missionschef der georgischen Botschaft in Portugal sowie Botschafter in Zypern. Derzeit lehrt er Politikwissenschaft und Internationale Beziehungen an der Universität von Georgien. Marine Kapanadze ist Menschenrechtsexpertin. Sie ist Programmdirektorin für Bürgerrechte bei der Nichtregierungsorganisation Georgian Democracy Initiative. Im Interview sprechen die beiden über die Hintergründe der aktuellen Proteste in Tiflis, über das neue Gesetz gegen ausländische Agenten sowie über russische Einflussnahme in Europa.

Herr Japaridze, Frau Kapanadze, in Georgien hat die Regierungspartei Georgischer Traum ein sogenanntes „Agentengesetz“ verabschiedet. Fortan müssen sich all jene Organisationen staatlich registrieren lassen, die zu mehr als 20 Prozent aus dem Ausland finanziert werden. Dagegen hat sich Wiederstand auf der Straße formiert. Die Präsidentin Salome Surabischwili hat zunächst ihr Veto gegen das Gesetz eingelegt, das jüngst aber von der Regierung überstimmt worden ist. Ist damit der Machtkampf zwischen Regierungspartei und Präsidentin endgültig entfacht?