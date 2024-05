„Stell dir vor, es ist Krieg, und keiner geht hin.“ Dieser – angeblich auf den amerikanischen Dichter Carl Sandburg zurückgehende – Slogan der deutschen Friedensbewegung aus den 1980er Jahren hätte heute eine zeitgemäße Abwandlung verdient. „Stell dir vor, es ist Krieg, und keiner kriegt’s mit“: Mit diesen Worten lässt sich das Wesensmerkmal hybrider Attacken ziemlich gut auf den Punkt bringen.

Die wirklichen Schlachtfelder des 21. Jahrhunderts sind nämlich nicht mehr geografisch klar bestimmbare Orte wie „Verdun“ (WK I), „Stalingrad“ (WK II) oder „Dien Bien Phu“ (Vietnam). Nicht einmal „Bachmut“ taugt noch als Chiffre für den aktuellen Krieg im Osten Europas, obwohl diese Stadt zum weltweiten Symbol eines brutalen Abnutzungskampfes zwischen Russland und der Ukraine geworden ist.

Wann kommt der erste flächendeckende Blackout?

Tatsächlich geschehen die entscheidenden Vorstöße inzwischen meist im Verborgenen – als Angriffe auf Computernetzwerke, in Form von Desinformationskampagnen oder Destabilisierungsversuchen etwa durch gelenkte Massenmigration. Und vieles mehr. Insofern befindet sich auch Deutschland längst im Krieg. Es mag zwar bei uns noch – zumindest an der Oberfläche – verhältnismäßig ruhig zugehen. Aber die hybriden Einschläge häufen sich und rücken immer näher.

Aufmerksame Beobachter sprachen schon im Jahr 2016 beim „Fall Lisa“ von einer Fake-News-Offensive, weil die von außen geschürte Aufregung wegen eines angeblich vergewaltigten russlanddeutschen Mädchens vom Kreml propagandistisch ausgeschlachtet worden war. Inzwischen erleben wir eine massive Ausweitung der Kampfzone – bis hin zu Anschlägen auf unsere Infrastruktur. Und es ist immer noch erst der Anfang. Wann kommt der erste flächendeckende Blackout?

Für die Titelgeschichte dieser Ausgabe konnten wir als Autor einen der besten Kenner hybrider Kriegsführung gewinnen: Oberst a. D. Ralph Thiele hat in seiner militärischen Laufbahn entscheidende Positionen auch auf internationaler Ebene besetzt, etwa im Planungsstab des Bundesverteidigungs­ministers und als Stabschef am Nato Defense College. Vor allem aber beschäftigt er sich schon seit Jahren mit „Hybrid Warfare – ­Future and Technologies“, so auch der Titel eines seiner Bücher. Thieles Fazit: Wenn wir nicht ganz bald aufwachen, wird der Westen diesen Konflikt verlieren. Noch ist es nicht zu spät. Aber die Zeit läuft.

