Ferdinand Knauß ist Cicero-Redakteur. Sein Buch „ Merkel am Ende. Warum die Methode Angela Merkels nicht mehr in unsere Zeit passt “ ist 2018 im FinanzBuch Verlag erschienen.

Der Kanzler setzte am Sonntag eine betroffene Miene auf und sprach in die Kamera: „Bis heute erschüttert mich dieses Verbrechen.“ Olaf Scholz sprach vom Mord an Walter Lübcke vor fünf Jahren. Als das Video am Sonntag um 10:01 Uhr gepostet wurde, war der Polizist Rouven L. nach dem Messerattentat vom Freitag in Mannheim schon hirntot, wurde aber am Leben gehalten, weil er Organspender war. Michael Stürzenberger, das erste Opfer des Attentats, lag mit schweren Schnittwunden im Krankenhaus. Millionen Menschen hatten das Video gesehen, das einen Mann mit Salafistenbart zeigt, der berserkerhaft auf Stürzenberger, seine Helfer und schließlich einen Polizisten einstach, bis er von einem anderen Polizisten niedergeschossen wurde.

Aber Scholz erwähnt das wohl bestdokumentierte Attentat der deutschen Geschichte in seiner fast vier Minuten langen (offensichtlich abgelesenen) Ansprache mit keinem Wort. Stattdessen erinnert er zusätzlich zum Lübcke-Mord an den NSU-Anschlag in der Kölner Keupstraße vor 20 Jahren. Nicht, dass diese Verbrechen nicht erwähnenswert und erinnungswürdig wären. Aber an diesem Tag bewegte Millionen Deutsche eben ein anderes, sehr viel jüngeres Verbrechen, das nicht von Rechtsextremisten begangen wurde.