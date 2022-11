Es könnte aber durchaus sein, dass dieser besonders bedürftige Teil der Bevölkerung vorerst nicht mehr Geld bekommt. Denn die Ampel-Regierung verbindet die notwendige Erhöhung der Geldleistungen mit einem tiefgreifenden Umbau des Systems: weg von Hartz IV hin zum neuen Bürgergeld, weg vom Prinzip des Förderns und Forderns hin zu einem „Grundeinkommen light“, weg von der Heranziehung vorhandenen Vermögens hin zu generösem Wegschauen, und – last not least – weg von Sanktionen hin zu fast grenzenlosem Vertrauen.