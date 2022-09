Außerdem können sich die Freien Demokraten rühmen, schon seit vielen Jahren für ein Bürgergeld eingetreten zu sein. Das „Liberale Bürgergeld“ hat freilich mit dem Konzept der Ampel nichts zu tun. Im FDP-Wahlprogramm hieß es dazu: „Wir wollen steuerfinanzierte Sozialleistungen wie das Arbeitslosengeld II, die Grundsicherung im Alter, die Hilfe zum Lebensunterhalt oder das Wohngeld in einer Leistung und an einer staatlichen Stelle zusammenfassen, auch im Sinne einer negativen Einkommensteuer. So möchten wir das Steuer- und Sozialsystem verbinden.“