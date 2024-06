Der 7. Oktober 2023 wird als einer der schwärzesten Tage in die Geschichte des jüdischen Volkes eingehen. Nicht nur wegen der bestialischen Ermordung von rund zwölfhundert israelischen Zivilisten, sondern auch wegen der darüber weltweit geäußerten Freude.

Die Feiern auf der Berliner Sonnenallee oder dem Campus der Cornell University machten deutlich, dass der Hass auf Juden offenbar nicht auf eine Gruppe fanatischer Islamisten im Gazastreifen beschränkt war. Im Nachgang des Massakers schnellte die Zahl der antisemitischen Straftaten in die Höhe. Die deutsche Polizeistatistik allein spricht eine deutliche Sprache. Aber nicht nur hierzulande, sondern weltweit fühlten Juden sich so bedroht wie seit langem nicht mehr.

Leider hat sich die Lage in den acht Monaten, die seither vergangen sind, nicht beruhigt, sondern weiter aufgeheizt. Das jüngste Kapitel sind die Auseinandersetzungen an vielen Hochschulen in Europa und den USA, in deren Zuge es zu Bedrohungen jüdischer Studenten gekommen ist und die dazu geführt haben, dass viele von ihnen sich an ihren Universitäten nicht mehr sicher fühlen.

Wer den Mord an feiernden Jugendlichen nicht verurteilt, stellt sich außerhalb jeglichen Dialogs

Was kann man tun? Zunächst einmal sollten wir uns klarmachen, dass wir es mit unterschiedlichen Phänomenen zu tun haben, auf die man unterschiedlich reagieren muss. Der 7. Oktober 2023 war eines der seltenen Ereignisse, die sich dem üblichen Grau-Grau politischer Analyse entziehen. Angesichts des unfassbaren Terrors der Hamas blieb kein Platz für ein „Einerseits-andererseits“, alles war schwarz und weiß. Wer den Mord an feiernden Jugendlichen, harmlosen Zivilisten und sogar Schwangeren nicht unmissverständlich verurteilt, für den fehlt mir jedes Verständnis. Wer so handelt, stellt sich außerhalb jeglichen Dialogs. Ich befürchte, mit solchen Menschen ein Gespräch führen zu wollen, ist sinnlos.

Das bedeutet indes nicht, dass für Kontext oder Folgen des 7. Oktober das Gleiche gilt. Natürlich kann über die Frage diskutiert werden, wie es zu der Radikalisierung der Bevölkerung von Gaza gekommen ist, die der Hamas die Rekrutierung so vieler Freiwilliger erst möglich gemacht hat. Selbstverständlich darf man unterschiedlicher Meinung sein, ob das israelische Vorgehen gegen die radikalislamische Terrororganisation den Tod zu vieler unschuldiger Zivilisten in Kauf nimmt. Vollauf verständlich ist auch, dass diese Diskussionen emotional verlaufen. Angesichts der furchtbaren Opfer auf beiden Seiten kann es kaum anders sein.

Ebenso entziehen sich diese Diskussionen moralischer Eindeutigkeit. Hier ist vieles eben nicht mehr schwarz oder weiß, sondern grau. Und das muss den Stil der Diskussion prägen. Zum 7. Oktober ist nur eine Meinung moralisch zulässig, zu Gaza nicht. Wenn aber unterschiedliche Meinungen zulässig sind, muss auch der Austausch derselben möglich sein. Angesichts der Heftigkeit der momentanen Diskussion mag diese Forderung naiv erscheinen. Verteidiger und Kritiker Israels schreien sich an, selbsternannte Advokaten der Palästinenser sprechen vom „Genozid“ und rufen zur „Intifada“ auf, ihre Gegner wiederum werfen ihnen, häufig ziemlich pauschal, Antisemitismus vor.

Es sollte alles vermieden werden, was als Drohung aufgefasst werden kann

Beide Seiten haben also Grund zur Abrüstung und sollten auch ein Interesse daran haben. Denn die lautstark ausgetragenen Meinungsverschiedenheiten werden sich nicht einfach abräumen, die Beteiligten sich nicht mundtot machen lassen. Der israelisch-palästinensische Konflikt ist über 100 Jahre alt und wird sich bedauerlicherweise auch in den kommenden Jahren nicht lösen lassen, schon gar nicht auf eine Weise, die beide Seiten restlos zufriedenstellt. Zudem haben die jüngsten Auseinandersetzungen eine Metaebene, die über die konkreten Meinungsverschiedenheiten hinausstrahlt. Ich rede von der Frage von Meinungsfreiheit und Antisemitismus, von legitimer Kritik und Hate Speech.

Jede Diskussion sollte deshalb mit der Annahme beginnen, dass beide Seiten ein aufrichtiges Interesse haben. Wir sollten denjenigen, die für einen Waffenstillstand in Gaza eintreten, abnehmen, dass sie ernsthaft um das Leben der palästinensischen Zivilbevölkerung besorgt und nicht Parteigänger der Hamas sind. Und den Gegnern einer sofortigen Waffenruhe sollte keine Gleichgültigkeit gegenüber dem Leid unschuldiger Palästinenser unterstellt werden, sondern ein echtes Interesse an Israels Sicherheit und der Rettung der Geiseln.

Die zweite Voraussetzung für einen auf gegenseitiges Verständnis ausgerichteten Dialog ist das Bemühen, alles zu vermeiden, was auf der anderen Seite das Gefühl der Bedrohung auslöst. Es versteht sich von selbst, dass Gewaltandrohungen oder gar physische Gewalt vollkommen inakzeptabel sind. Aber auch darüber hinaus würde ich mir wünschen, dass alles vermieden wird, was als Drohung aufgefasst werden kann. Mir ist bewusst, dass „Intifada“ nicht zwangsläufig ein bewaffneter Aufstand ist. Spätestens seit der Zweiten Intifada, deren Selbstmordattentate mehr als tausend israelischen Zivilisten das Leben gekostet hat, ist die gewaltsame Variante aber nicht ausgeschlossen. Wieso ist es nicht möglich, eine andere, eindeutiger Formulierung zu finden, wenn man meint, zum zivilen palästinensischen Widerstand aufrufen zu müssen?

Israel stellt trotz aller Widrigkeiten weiterhin die Lebensversicherung für Juden dar

Das gleiche gilt für den berühmt-berüchtigten Slogan „From the river to the sea – Palestine will be free“. Statt im Nachhinein zu erklären, damit werde nicht der ethnischen Säuberung Israels das Wort geredet, sondern lediglich die Forderung nach gleichen Rechten für alle zwischen Jordan und Mittelmeer lebende Menschen erhoben oder ein wirklich bi-nationaler Staat gefordert, könnte man doch eine Formulierung wählen, die bedrohliche Zweideutigkeiten vermeidet.

Umgekehrt möchte ich alle Verteidiger Israels und meine jüdischen Freunde auffordern, zunächst in guter Absicht immer davon auszugehen, dass das Gegenüber die harmlose Bedeutung seiner Slogans im Kopf hat, und dies zum Ausgangspunkt eines Gesprächs zu machen. Die Frage, was eigentlich mit einer bestimmten Forderung gemeint ist, kann der Auftakt zu einem ernsthaften Gedankenaustausch sein.

In einigen Fällen mag daran angesichts der Aufgeheiztheit der Situation nicht zu denken sein, in andere werden sich die Angesprochenen dem Dialog verweigern, in wieder anderen aber mag er gelingen und zu einem vertieften gegenseitigen Verständnis beitragen. Nur dann können wir auch erklären, wo israelbezogener Antisemitismus wirklich anfängt, wieso Israel trotz aller Widrigkeiten weiterhin die Lebensversicherung für uns Juden darstellt und weshalb die Forderung, alle Israelis sollten in ihre „Heimatländer“ zurückkehren, 75 Jahre nach Gründung des jüdischen Staates auch aus Sicht eines Antizionisten schlichtweg Unfug ist. Es erübrigt sich beinahe, darauf hinzuweisen, dass das im Umkehrschluss auch die Empathie für palästinensisches Leid erfordert.

Die Geschichte des Nahostkonflikts ist auch die Geschichte vereinfachter und einseitiger Erklärungen und Schuldzuweisungen. Wir sollten helfen, das zu ändern. Das wird auch helfen zu erkennen, wer die wahren Antisemiten sind. Zu meinem großen Bedauern sind sie zahlreich genug.