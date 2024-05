„From the River to the Sea“

Gewissermaßen zur Vervollkommnung der pogromhaften Stimmung wurden an und in der Berliner „Elite-Hochschule“ umgedrehte rote Sprüh-Dreiecke hinterlassen – also jene Symbole, mit denen die Hamas ihre Terrorziele markiert. Die volksverhetzenden Gesänge von wegen „From the River to the Sea“ bildeten hierzu die gewohnte musikalische Untermalung. Dazu vom Bundespräsidenten: kein Wort. Stattdessen aus seinem Mund die allgemeine Frage, was „von den großen Versprechen des Grundgesetzes“ bleibe, „wenn Antisemitismus weiter zunimmt“. Konkreter mochte sich das deutsche Staatsoberhaupt zu den aktuellen Vorgängen nicht äußern – wenn er sie mit seiner Floskel denn überhaupt (mit)gemeint haben sollte. Selten wurde eine historische Chance derart versemmelt wie von Steinmeier während seines gestrigen Staatsakts.