Ferdinand Knauß ist Cicero-Redakteur. Sein Buch „ Merkel am Ende. Warum die Methode Angela Merkels nicht mehr in unsere Zeit passt “ ist 2018 im FinanzBuch Verlag erschienen.

Kein Loblied auf das Grundgesetz kommt ohne Erwähnung des Artikels 1 aus, in dem die „Würde des Menschen“ als „unantastbar“ proklamiert wird. Ein großes Wort. Aber was ist überhaupt Würde? Verfassungsrichter bemühten den Artikel zur Begründung dafür, dass jedem Asylbewerber die gleiche materielle Versorgung wie Einheimischen zustehe – ein krasses Beispiel für die juristische Materialisierung eines Ideals. In der Corona-Krise wurde der Artikel schließlich als Anweisung interpretiert (oder vorgeschoben), unbedingt jegliches Menschenleben zu schützen, auch wenn es vielleicht gar nicht in großer Gefahr war. Nicht nur Cicero-Autor Volker Boehme-Neßler findet, dass das Grundgesetz oder vielmehr seine Anwender in der politischen Klasse hier versagt haben.

Lesen Sie auch 75 Jahre Grundgesetz: Lebende Verfassung oder totes Papier? - Eine (sehr besorgte) Liebeserklärung an das Grundgesetz Womöglich ist „Würde“ eines dieser ungreifbaren Dinge, die man schwer jemandem weismachen kann, da sie entweder selbstverständlich oder eben manchem schlicht unverständlich sind. Laut Wikipedia geht es dabei um den „hohen Rang bzw. eine Vorrangstellung von Personen, die Achtung gebietet“. Traditionell wird solche „Dignitas“ Institutionen zugesprochen und bestimmten Personen. Das Besondere an der Menschenwürde ist also diese Ausweitung auf alle Menschen.