Vor dem Internationalen Gerichtshof (IGH) in Den Haag hat gestern die Anhörung zum Völkermordvorwurf gegenüber Israel begonnen. Klage eingereicht hatte Südafrika, das Israel systematische Taten von Völkermord gegen die Palästinenser im Gazastreifen vorwirft. Im Eilverfahren vor dem IGH durfte zunächst Südafrika seine Position darlegen. Die Rechtsvertreter Südafrikas schilderten in der Anhörung am Donnerstag Beispiele der militärischen Gewalt sowie Äußerungen israelischer Politiker und Militärs in den vergangenen rund drei Monaten. Dies sei mit der „Absicht des Völkermordes“ geschehen, hieß es.

Israel nimmt seit heute Vormittag, 10 Uhr, zum Vorwurf des Völkermordes Stellung. Rechtsvertreter Israels weisen die von Südafrika eingereichte Klage entschieden zurück. Israel beruft sich dabei auf sein Recht auf Selbstverteidigung nach Art. 51 der UN-Charta nach den Attacken der Terrororganisation Hamas und anderer Palästinenser am 7. Oktober 2023, bei denen rund 1200 Menschen brutal ermordet worden waren, zum Teil nach vorheriger Folterung und Vergewaltigung. Ein Massaker, in dem die israelische Regierung mit gutem Grund ihrerseits den Versuch eines Genozids sieht, denn die Opfer wurden in reiner Vernichtungsabsicht ermordet, einzig deswegen, weil sie Juden waren. Der Kampf gegen die Hamas im Gazastreifen stehe „in voller Übereinstimmung mit dem internationalen Recht“, sagte Ministerpräsident Benjamin Netanjahu am Donnerstag.