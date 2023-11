Hillay Zmora ist Professor für Geschichte an der Ben-Gurion-Universität in Beer Sheva, Israel. Seine Hauptforschungsgebiete sind das spätmittelalterliche und frühneuzeitliche Deutschland, Staatenbildung in Europa 1300-1800, der europäische Adel und das politische Denken von Machiavelli. Zu seinen Veröffentlichungen zählen „State and Nobility in Early Modern Germany: The Knightly Feud in Franconia, 1440-1567“ (Cambridge University Press, 1998), „Monarchy, Aristocracy, and the State in Europe, 1300-1800“ (Routledge, 2001) und „The Feud in Early Modern Germany“ (Cambridge University Press, 2011). Er lebt in der Nähe von Tel Aviv.

Herr Zmora, Sie sind an einem Projekt beteiligt, das zum Ziel hat, der Weltöffentlichkeit die Videos zu zeigen, die die Hamas von ihren Gräueltaten am 7. Oktober aufgenommen hat. Was ist das für ein Projekt, und warum wollen Sie diese Aufnahmen zeigen?