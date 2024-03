So erreichen Sie Ingo Way:

Philipp Peyman Engel, geboren 1983 in Herdecke, ist Chefredakteur der Wochenzeitung Jüdische Allgemeine. Das Medium Magazin zeichnete ihn 2023 mit dem Medienpreis „Chefredakteur des Jahres“ aus.

Herr Engel, vergangene Woche haben Sie in der Israelitischen Kultusgemeinde München Ihr Buch „Deutsche Lebenslügen“ vorgestellt. Es ist Ihr erstes Buch. Was hat für Sie den Ausschlag gegeben, nach vielen Jahren journalistischer Tätigkeit erstmals ein Buch zu schreiben?

Ganz ehrlich: Ich habe es nach dem 7. Oktober nicht mehr ausgehalten. Die Emotionen mussten raus, der Zorn, die Wut und auch der Schock und die Fassungslosigkeit sowie die Trauer. Der 7. Oktober hatte aber nicht nur emotional, sondern auch kognitiv einen Ausnahmezustand zur Folge, und dieser Ausnahmezustand dauert noch an. Ich brauchte das Schreiben, um die Gedanken zu ordnen. Es ist das schlimmste Massaker an Juden seit dem Holocaust – und in Deutschland erleben wir als Reaktion darauf die größten antisemitischen Anfeindungen seit Jahren. Wie kann das sein, was passiert hier gerade? Warum wird in Deutschland die Ermordung von 1200 Juden gefeiert? Weshalb wird in bestimmten politischen Milieus massiv gegen Juden und den Judenstaat gehetzt, aber nie die Terrororganisation Hamas verurteilt? Warum schweigt die Mehrheitsgesellschaft oft zum muslimischen und linken Judenhass, obwohl sie doch immer bekennt, „gegen Rechts“ zu sein? Diese Fragen wollte ich beantworten, und zwar nicht in einem schnellen Text für die Zeitung, sondern wirklich einmal sehr ausführlich in Form eines Buches.

Es gab ja im Grunde zwei Traumata, einmal das, was am 7. Oktober passiert ist, und dann die Reaktionen darauf. Zunächst dachte man ja, das, was da passiert ist, ist so schrecklich, dass wirklich jeder erkennen müsste, welche Qualität das hat, und dass es jetzt eigentlich eine große Welle der Solidarität mit Israel, mit Juden geben müsste. Und dann war aber eher das Gegenteil der Fall.

Genau. In Deutschland sogar noch am 7. Oktober in der Neuköllner Sonnenallee oder auch in anderen Städten, wo die Ermordung von Juden und der Terror der Hamas bejubelt wurde. Zu dem Zeitpunkt hatte Israel sich noch nicht mal gewehrt oder den Anti-Terror-Krieg begonnen und wurde trotzdem schon verdammt. Aber es betrifft nicht nur die Sonnenallee. Noch am 7. Oktober Tag schrieb Peter Münch in dem Bildungsbürgerblatt schlechthin, der Süddeutschen Zeitung, das Massaker spiele der Regierung Netanjahu in die Hände, da er es politisch instrumentalisieren werde. Das Blut der Leichen war noch nicht getrocknet – das hatte etwas von Leichenfledderei.

Diese Reaktionen waren zwar schockierend, aber waren sie auch überraschend?

Mich hat es schon überrascht und auch gewundert. Ich verstehe den Hintergrund der Frage. Wir sind es gewohnt, dass das antisemitische Grundrauschen sehr groß ist. Doch das, was nach dem 7. Oktober passiert ist, war ein Dammbruch sondergleichen. Und zwar insbesondere von linker Seite und vonseiten der muslimischen Community.

Selbst von muslimischer Seite hätten Sie nicht erwartet, dass die Reaktionen so dermaßen heftig ausfallen würden?

Das Ausmaß des Judenhasses habe ich nicht für möglich gehalten. Wir wissen, dass der Antisemitismus in der muslimischen Community in den letzten Jahren sehr aggressiv war, auf physischer Ebene und auf verbaler Ebene. Wenn man die jüdische Gemeinschaft in Deutschland befragt, sagt das Gros, natürlich gibt es den „biodeutschen“ rechtsextremen Antisemitismus, aber wir sind im Alltag am meisten konfrontiert mit Judenhass aus der muslimischen Gemeinschaft, und der äußert sich verbal und körperlich sehr aggressiv.

War das denn einhellig, oder gab es aus der muslimischen Community auch Stimmen der Solidarität oder der Mäßigung?

Ich hätte mir gewünscht, dass es anders ist, aber das Schweigen nach dem 7. Oktober war überlaut. Zugleich gab es oft auch eine wenig kaschierte Zustimmung zur Hamas. Ich habe mich nach dem 7. Oktober oft gefragt: Wo sind die muslimischen Verbände, wo sind die muslimischen Intellektuellen, wo ist die muslimische Zivilgesellschaft, die sich mit den Opfern der Hamas solidarisieren? Doch Wortmeldungen gibt es allzu oft nur dann, wenn es um Israel geht …

… um Kritik an Israel …

Genau. Wenn es darum geht, Israel zu dämonisieren und zu diffamieren und mit doppelten Standards zu bewerten, wird das Schweigen plötzlich ganz schnell gebrochen – sowohl bei den Islamverbänden als auch bei nicht wenigen muslimischen Deutschen. Wir Juden haben nach dem 7. Oktober schmerzhaft erkennen müssen: Wir sind zum Teil von Mitbürgern umgeben, die uns als Feinde betrachten.

Wenn wir von adäquaten Reaktionen sprechen: Ihr Buch heißt ja „Deutsche Lebenslügen“. Sie gehen ja auch mit der deutschen Gesellschaft und der deutschen Politik teilweise hart ins Gericht. Hätten Sie sich auch da eine deutlichere Reaktion gewünscht? Die Äußerungen mancher Politiker, etwa Olaf Scholz oder Robert Habeck, gingen doch durchaus in die richtige Richtung ...

Das auf jeden Fall. Ich glaube, der 7. Oktober war schon auch ein Weckruf für die deutsche Politik. Und wenn man zumindest die Spitzenpolitiker in Deutschland vergleicht mit denen anderer Länder, dann ist die Bundesrepublik schon relativ stabil. Wenn wir nach Frankreich schauen: Emmanuel Macron hat große Sympathie für Israel, für die jüdische Gemeinschaft. Aber er ist komplett eingeknickt angesichts der Struktur seiner Bevölkerung. Es gab nach dem 7. Oktober in Paris eine große Demonstration gegen Antisemitismus, ausgerufen von Demokraten und von jüdischen Verbänden. Und Macron war da erfrischend ehrlich. Er hat gesagt: Mit Blick auf den Frieden im Staat werde ich mich daran nicht beteiligen können. Was er meinte, war: Wenn ich da hingehe, dann brennt die Banlieue. Da hat er auf die große muslimische Community im Land, die ziemlich gewaltbereit auftritt, Rücksicht genommen, weil er genau weiß, wenn er da mitgemacht hätte, hätte es Aufstände gegeben.

Und so ist es in Deutschland noch nicht. Bundeskanzler Scholz und Vizekanzler Habeck haben sich da wirklich sehr vorbildlich geäußert. Bei Annalena Baerbock sieht es noch mal ein bisschen anders aus, die immer kundtut, wie betroffen sie ist, egal worum es gerade geht. Aber Betroffenheit allein ist ja noch kein politisches Programm. Sie betont auch immer, an der Seite Israels zu stehen, versäumt dann aber gleichzeitig jede Gelegenheit, dann wirklich an Israels Seite zu stehen, etwa im UN-Sicherheitsrat, wo sie sich immer enthält. Aber meine Kritik zielt eher in die Vergangenheit.

Inwiefern?

Der 7. Oktober war ein Weckruf, aber wie kann es sein, dass es einen 7. Oktober braucht, um ein Betätigungsverbot für die Hamas in Deutschland auszusprechen? Das ist eine Terrororganisation, die sagt, dass sie alle Juden ermorden und Israel auslöschen will. Warum gab es dieses Betätigungsverbot nicht vorher? Oder warum braucht es einen 7. Oktober, damit ernsthaft die Schließung des Islamischen Zentrums Hamburg (IZH), der lange Arm der Mullahs in Teheran, in Betracht gezogen wird? Da hat die Bundesrepublik in den vergangenen Jahrzehnten geschlafen. Und wenn man den Satz „Antisemitismus hat keinen Platz in Deutschland“ ernst meint, dann muss man natürlich auch Antisemiten bestrafen und antisemitische Organisationen verbieten. Wenn bei Al-Quds-Märschen der Mob „Tod allen Juden“ ruft, dann muss die Polizei dort reingehen und nicht nur Videoaufzeichnungen anfertigen und Anzeigen schreiben und nach Monaten die Ermittlungen einstellen, weil die Identität der Täter nicht festgestellt werden kann.

Sie sagen, die Situation in Deutschland ist noch nicht so wie in Frankreich. Liegt die Betonung auf dem „noch“? Deutschland hat sich doch sehr verändert in den letzten Jahren. Machen wir uns nichts vor, es ist zum großen Teil natürlich zugewanderter Antisemitismus.

Natürlich gibt es auch den „biodeutschen“ Antisemitismus. Aber wenn man die jüdische Gemeinschaft befragt, ist es der muslimische Antisemitismus, der den Alltag zutiefst prägt und der dazu führt, dass es viele No-Go-Areas in Deutschland gibt, wo man nicht mit Kippa oder mit Magen-David-Kette auf die Straße gehen kann. Es gibt beides, aber sehr aggressiv ist eben der muslimische Antisemitismus.

Wie sehr sich Deutschland verändert hat, merkt man in den Passagen in Ihrem Buch, in denen Sie über Ihre eigene Familiengeschichte schreiben. Über Ihre Familie, die aus dem Iran eingewandert ist. Und da zitieren Sie einen Verwandten, der damals sagte: In Deutschland sind wir sicher, da hat man die Konsequenzen aus der Geschichte gezogen. Das klingt ja heute fast ironisch.

Die Geschichte holt uns ein, das muss man so klar sagen. Die Familie meiner Mutter ist vor den radikal-islamischen Faschisten geflohen, also den Mullahs, den Islamisten. Und das holt uns jetzt hier wieder ein. Damals wurde im Iran gerufen: „Wir schlachten alle Juden ab!“ und „Chaibar, Chaibar, die Armee Mohammeds wird euch holen!“. Das sind jetzt die Slogans und die antisemitischen Schlachtrufe, die auch am Brandenburger Tor, in Essen und im Wedding und in Neukölln skandiert werden. Und wir Juden wissen um diese Gefahr, wir orientalischen Juden erst recht, weil fast der gesamte Nahe Osten „judenrein“ ist. Und wir haben den Eindruck, dass wir da in Deutschland oft nicht gehört werden und dass viele Deutsche dieses Thema lieber meiden, aus Angst, als rechtsextrem dazustehen. Stattdessen steckt man lieber den Kopf in den Sand und hört nicht hin.

Das ist ja das Problem, das bei vielen Politikfeldern heute auftritt, dass man bestimmte Probleme einfach nicht mehr ansprechen kann, weil es dann heißt, die AfD sagt das auch. Und damit ist die Diskussion beendet.

Exakt. Und ich finde, in einer demokratischen Gesellschaft muss man Probleme und Herausforderungen offen ansprechen und offen diskutieren. Und ich verwahre mich dagegen, als sonst was bezeichnet zu werden, weil ich den muslimischen Judenhass thematisiere. Ich bin Demokrat durch und durch. Ich finde, umgekehrt wird ein Schuh draus: Wenn wir bestimmte Probleme verschweigen und leugnen, stärken wir damit die Extremisten.

Weil die dann die einzigen sind, die überhaupt über die Probleme reden …

So ist es. Und dass man auch als Linker solche Themen vernünftig ansprechen kann, hat doch Robert Habeck nach dem 7. Oktober gezeigt mit seiner grandiosen Rede, wo er alles klar benannt hat. Im Grunde ist es doch banal, was er gesagt hat.

Das ist ja der Punkt, dass Dinge, die man eigentlich für selbstverständlich hielt, auf einmal nicht mehr selbstverständlich sind. Und da geht dann natürlich die Sache auch über Deutschland hinaus, weil man merkt, dass weltweit der Rückhalt für Israel rasant im Schwinden begriffen ist. Sie schreiben auch über Ihren Familienzweig in Los Angeles und Ihren Besuch dort. Und wie sich auch in den USA ein Antisemitismus breitmacht, der vor allem von den Eliteuniversitäten ausgeht in Form der postkolonialen Ideologie. Wie haben Sie die Situation in den USA erlebt?

Sehr intensiv. Wir hatten ja immer die Überzeugung, Bildung schütze vor Judenhass. Und das ist ganz und gar nicht der Fall, wenn man sich die antisemitischen Exzesse an den amerikanischen Eliteunis anschaut. Dort herrscht ein Klima gegenüber jüdischen Studenten und gegenüber Israel, das furchteinflößend ist. Jüdische Studenten leben in Angst vor den selbsternannten postkolonialen Superhelden. Und es wird teilweise sogar Jagd gemacht auf jüdische Studenten und Professoren. Es ist nicht möglich, dort seine Meinung frei zu sagen. Es gibt aber auch zum Glück langsam so eine Art Backlash. Es gibt ja einige milliardenschwere Finanziers der Eliteunis, die angesichts dieser judenfeindlichen Ausschreitungen gesagt haben: Wenn ihr das nicht in den Griff bekommt, dann stellen wir unsere Zahlungen ein. Und das hat dann auch ziemlich schnell zu Konsequenzen geführt. Zum Glück.

Aber diese Szenen sind trotzdem erschreckend. Es ist doch unglaublich, dass die Präsidentin der Harvard University vor dem US-Kongress mehrmals gefragt wird, ob der Aufruf zum Genozid an Juden gegen die Richtlinien der Universität verstößt, und sie jedesmal darauf antwortet, es komme auf den Kontext an. Es ist doch bezeichnend, dass dezidiert linke Personen an Universitäten, die ein sehr großes Bewusstsein haben für Diskriminierung, mit Vergewaltigungen und der Ermordung von jüdischen Frauen aber anscheinend keine Probleme haben. Das ist doch wirklich ein Skandal sondergleichen.

Wie konnte es überhaupt dazu kommen, dass sich ausgerechnet an Universitäten ein solches Klima herausbildet?

Diese Unis sind sehr links geprägt, und da gibt es zwei Theorien. Auf der einen Seite verfängt immer noch die Propaganda aus der Zeit der Sowjetunion, Israel sei die rechte Hand der USA und der Kapitalisten. Und zum anderen verfängt die Propaganda der Hamas, dass der weiße Kolonialherr Israel die schwachen Palästinenser unterdrücke und unterjoche. Dabei ist die Führung der Palästinenser keineswegs arm, es fließen Milliarden an Euros in den Gazastreifen. Dadurch wurde auch das gigantische Tunnelsystem ermöglicht. Die Hamas-Führung lebt in Saus und Braus und lässt ihre eigene Zivilbevölkerung hungern. Und Israels Existenz hängt am seidenen Faden. Israel ist existenziell bedroht durch den Iran, den Libanon im Norden, durch die hoch alimentierte Hamas im Gazastreifen. Israel braucht nur einen Krieg zu verlieren, dann existiert dieses Land nicht mehr. Und die Hamas meint das wirklich ernst, wenn sie sagt, wir wollen Israel auslöschen, das hat nicht nur der 7. Oktober gezeigt. In dem Moment, wo sie die Möglichkeit dazu hat, wird sie versuchen, das in die Tat umzusetzen.

Für mich ist es immer noch ein Rätsel, warum diese Hamas-Propaganda im Westen überhaupt Fuß fassen konnte. Es kommt einem manchmal so vor, als ob der Westen überhaupt keine Abwehrkräfte mehr hätte.

Dabei sind die wichtiger denn je: Der 7. Oktober ist auch eine Kampfansage an den Westen, an die gesamte freie Welt. Ich glaube, das versteht man im Westen nicht oder man möchte es nicht verstehen.

Wie macht sich die Situation seit dem 7. Oktober für Sie im Alltag bemerkbar?

Die Anschläge sind nach wie vor sehr präsent. Ich glaube, es wurde in jüdischen Haushalten seit Jahrzehnten nicht so viel geweint wie nach dem 7. Oktober. Es herrschte der blanke Schock, riesiges Entsetzen. Ich habe noch nie so viele weinende Mütter vor der jüdischen Kita gesehen. Die Hamas hat drei- oder viermal hintereinander zum „Tag des Zorns“ aufgerufen, das heißt zum Ermorden von Juden weltweit. Da bin auch ich einmal eingeknickt und habe die Kinder nicht zur jüdischen Kita geschickt, weil ich einfach Angst hatte, wie viele andere auch. Wir mussten in der Redaktion der Jüdischen Allgemeinen die Sicherheitsbedingungen erhöhen. Einige von uns Redakteuren schauen sich, wenn sie zur Arbeit kommen, mehrmals um, um sicherzugehen, dass alles in Ordnung ist. Ich persönlich bekomme auch viel, viel mehr antisemitische Zuschriften als zuvor.

In den Jahren, in denen wir gemeinsam bei der Jüdischen Allgemeinen gearbeitet haben, hatten wir nie Angst, dass uns jemand auflauert. Das war einfach kein Thema.

Das ist komplett neu, dass wir uns umgucken, ja. Als Chefredakteur, insbesondere nach dem 7. Oktober, bin ich medial exponierter, auch weil ich glaube, dass wir uns nicht wegducken dürfen. Unsere Stimme muss gehört werden. Aber ich weiß genau, wenn ich im Fernsehen Marietta Slomka Fragen zum jüdischen Leben in Deutschland beantworte, was anschließend für Nachrichten reinkommen, bis hin zu Morddrohungen. Zur neuen Realität gehört auch, dass sich Juden und Israelis bei Uber falsche Namen geben, um nicht sofort erkennbar zu sein.

Juden müssen sich also de facto verstecken?

Das ist so, ja. In München, der größten jüdischen Gemeinde Deutschlands, hat Frau Knobloch nach dem 7. Oktober über Wochen hinweg die Gemeindemitglieder offiziell dazu aufgefordert, nicht mit Kippa auf die Straße zu gehen. Aus Angst vor Übergriffen wird auf Wunsch der Münchner Gemeinde bis heute die Jüdische Allgemeine nur im neutralen Umschlag an die Abonnenten der Gemeinde verschickt.

Gleichzeitig kann man überall mit Palästinensertuch hingehen, und es passiert einem nichts. Trotzdem wird geklagt, palästinensische Stimmen würden mundtot gemacht.

Ich bin sehr dafür, palästinensische Stimmen öffentlich zu machen. Als Chefredakteur bekommt man ja viele Textangebote. Und von palästinensischer Seite, von muslimischer Seite war nicht ein Text dabei – und das ist anders als sonst –, den wir guten Gewissens hätten drucken können. Ich habe mehrere Texte von muslimischen Autoren aus dem gemäßigten, liberalen Umfeld bekommen, die sinngemäß fast immer so oder so ähnlich anfingen: „Schlimm, der 7. Oktober, aber ...“ Und dann kam nur: Was ist denn mit den Siedlern? Was ist denn mit Netanjahu? Und was ist mit dem Antisemitismusvorwurf, der inflationär erhoben werden würde? Ich würde mich freuen über muslimische Stimmen in Deutschland, mit denen wir einen offenen Dialog führen, ja, auch streiten könnten. Nur leider sind die Stimmen, die vernünftig sind, sehr, sehr rar. Und es geht nicht darum, dass man Israel nicht kritisieren dürfe. In Israel selbst ist die Kritik an der Regierung am allergrößten. Und das bilden wir in unserer Zeitung auch ab, ebenso wie Kritik an Israel von jüdischen Stimmen hierzulande. Es geht um etwas anderes …

Wo ist denn für Sie die rote Linie, was Kritik an Israel betrifft?

Wenn man Opfer-Täter-Umkehr betreibt, sind wir raus. Wenn der 7. Oktober relativiert wird, sind wir raus. Wenn gesagt wird, die israelische Regierung sei schuld an diesem Krieg, sind wir raus. Und wenn der 7. Oktober, was häufig passiert, gar nicht mehr erwähnt und ausschließlich Israels Reaktion auf die Hamas-Massaker in den Blick genommen wird, sind wir raus. Denn es ist die Hamas, die diesen Krieg will. Und wenn die Hamas wollte, wäre der Krieg in einer Sekunde vorbei, indem sie die Geiseln freilassen und den Beschuss auf Israel beenden würde. Die Hamas trägt die Schuld und die Verantwortung für die Toten im Gazastreifen, nicht Israel. Israel hat diesen Krieg nie gewollt.

Was in der medialen Diskussion zum Beispiel kaum noch erwähnt wird, ist der Umstand, dass die Hamas ja auch weiter kämpft. Es werden weiterhin Raketen auf Israel abgeschossen. Und vor ein paar Tagen gab es einen tödlichen Anschlag im Süden Israels, begangen von einem 18-jährigen Palästinenser, der ursprünglich aus Gaza stammt. Wie nehmen Sie die deutsche Berichterstattung wahr?

Die Berichterstattung ist schon vor Monaten komplett gekippt. Es wird nur noch Israel in den Blick genommen, nur noch die IDF, nur noch die israelische Regierung. Über die Geiseln in Gaza wird oft nicht mal mehr geredet, es wird eine regelrechte Täter-Opfer-Umkehr vorgenommen. Israels unvergleichliche Schutzmaßnahmen für die palästinensische Zivilbevölkerung werden komplett außen vor gelassen. Die enormen Anstrengungen Israels zur Verbesserung der humanitären Lage ebenso. Da versagen unsere Journalistenkollegen. Ob das Vorsatz ist oder ob das zufällig passiert, da bin ich mir noch unschlüssig.

Sehen Sie Ihre Zukunft nach wie vor in Deutschland?

Ja!! Zugleich ist im Leben vieles ambivalent und nicht nur schwarz und weiß. Zwei Herzen schlagen in meiner Brust. Ich bin deutscher Jude, jüdischer Deutscher. Ich gehöre hierhin, und ich möchte mich nicht von einem antisemitischen Mob tyrannisieren und unterkriegen lassen. Wenn die ein Problem mit uns haben, ist das deren Problem; sollen sie sich doch einen anderen Ort suchen. Wir gehören hierhin. Zugleich kommen die Einschläge näher; es ist eine extrem schwere Zeit, das sagt jeder in der jüdischen Gemeinschaft. Wir wollen uns nicht unterkriegen lassen, aber ...

Sie merken, wie ich um Worte ringe. Die Luft wird immer, immer dünner. Der Staat tut einiges, um uns zu schützen. Faktisch ist es aber zugleich auch so, dass unsere Gemeinden und jüdischen Kindergärten aus gutem Grund Hochsicherheitstrakte sind und man kaum mit Kippa auf die Straße gehen kann, ohne angefeindet zu werden.

Ist der Satz „Antisemitismus hat keinen Platz in Deutschland“ am Ende eben doch nur eine Phrase?

Der Satz bedeutet natürlich, Antisemitismus darf keinen Platz in Deutschland haben. Aber wenn man das in einer Sonntagsrede sagt, dann muss man auch von Montag bis Samstag danach handeln, insbesondere wenn man Spitzenpolitiker ist. Wenn man Claudia Roth heißt, dann darf man nicht bei einer Berlinale-Gala sitzenbleiben und klatschen, wenn antisemitische Aussagen getätigt werden. Das geht einfach nicht. Bekämpfung von Antisemitismus ist Chefsache, und da kann es kein „Ja, aber“ geben, sondern nur ein „Nein“.

Und was, wenn es hier irgendwann unerträglich wird?

Israel ist und bleibt unsere Lebensversicherung. Ich habe das selbst früher so ein bisschen als Folklore-Satz in der jüdischen Community abgetan, aber der Satz ist bitterernst. Wenn es hart auf hart kommt, ist Israel für uns da. Und dann haben wir aus guten Gründen das Rückkehrrecht. Aber daran mag ich nicht denken. Davon sind wir auch noch weit entfernt. Aber dass sich immer mehr mit dieser Frage beschäftigen, muss uns alle alarmieren.

Das Gespräch führte Ingo Way.

Philipp Peyman Engel (mit Helmut Kuhn): „Deutsche Lebenslügen. Der Antisemitismus, wieder und immer noch“. dtv, München 2024, 192 S., 18 €